Őrsi Gergelyt és Molnár Zsoltot is előállították az önkormányzatok elleni ügyészségi akcióban

Molnár Zsolt;előállítás;II. kerület;Őrsi Gergely;

2026-06-02 12:39:00 CEST

A 24 szerint az ügyben további politikusok is érintettek lehetnek.

Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőt és Őrsi Gergely II. kerület polgármestert is előállította a rendőrség kedden – írja egybehangzó, de hivatalosan meg nem erősített információk alapján a 24.hu.

A portál úgy tudja, hogy az előállított politikusok kihallgatására kedd délután kerülhet sor, és az ügyben további politikusok is érintettek lehetnek.

Őrsi Gergely 2019-ben MSZP-s színekben került az önkormányzat élére, de két évvel ezelőtt kilépett a szocialista pártból.

A 24 szerint az előállítások összefüggésben vannak azzal a nagyszabású akcióval, amelyről a Központi Nyomozó Főügyészség kedd reggel nevek említése nélkül közleményt adott ki. Ebben állt, „A Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő, több önkormányzatot is érintő nyomozásában a mai napon összehangolt nyomozási cselekményeket hajt végre”. Az akkori tájékoztatás szerint a korrupciós bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban számos helyszínen – köztük önkormányzatoknál is – zajlanak eljárási cselekmények. Az ügyészek kutatásokat és lefoglalásokat hajtanak végre, valamint több személy őrizetbe vételéről és előállításáról is döntöttek. A Központi Nyomozó Főügyészség a közlemény szerint részletesebb tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzését és értékelését követően, várhatóan a hét második felében ad az ügyről.