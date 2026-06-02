Molnár Zsolt;előállítás;II. kerület;Őrsi Gergely;

Őrsi Gergely - Korábbi felvétel

Őrsi Gergelyt és Molnár Zsoltot is előállították az önkormányzatok elleni ügyészségi akcióban

A 24 szerint az ügyben további politikusok is érintettek lehetnek.

Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőt és Őrsi Gergely II. kerület polgármestert is előállította a rendőrség kedden – írja egybehangzó, de hivatalosan meg nem erősített információk alapján a 24.hu.

A portál úgy tudja, hogy az előállított politikusok kihallgatására kedd délután kerülhet sor, és az ügyben további politikusok is érintettek lehetnek.

Őrsi Gergely 2019-ben MSZP-s színekben került az önkormányzat élére, de két évvel ezelőtt kilépett a szocialista pártból.

A 24 szerint az előállítások összefüggésben vannak azzal a nagyszabású akcióval, amelyről a Központi Nyomozó Főügyészség kedd reggel nevek említése nélkül közleményt adott ki. Ebben állt, A Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő, több önkormányzatot is érintő nyomozásában a mai napon összehangolt nyomozási cselekményeket hajt végre”. Az akkori tájékoztatás szerint a korrupciós bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban számos helyszínen – köztük önkormányzatoknál is – zajlanak eljárási cselekmények. Az ügyészek kutatásokat és lefoglalásokat hajtanak végre, valamint több személy őrizetbe vételéről és előállításáról is döntöttek. A Központi Nyomozó Főügyészség a közlemény szerint részletesebb tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzését és értékelését követően, várhatóan a hét második felében ad az ügyről.

Attól a Batthyány Lajos Alapítványtól, amelyet a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda finanszíroztak. 