Friedrich Merz egész Európa inspirációjának nevezte Magyar Pétert, jövő héten jöhet a Magyar–Zelenszkij-találkozó

Európai Unió;Németország;Magyarország;találkozó;bővítés;Friedrich Merz;Magyar Péter;

2026-06-02 14:14:00 CEST

Nem csak az illiberális vagy akár az autoriter irányba lendülhet egy ország, hanem vissza középre is – mondta a német kancellár.

Örül, hogy hivatalba lépése után ilyen hamar Berlinbe látogatott Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke – jelentette ki Friedrich Merz német kancellár. Hozzátette, a beiktatási látogatások mindig egy új kezdetet jelentenek, és erre a látogatásra ez különösen igaz. A német kancellár ismét gratulált Magyar Péternek az elsöprő választási győzelemhez.

– Nagyon sok ember számára Magyar Péter a remény hordozója – jegyezte meg, kiemelve, egyértelmű felhatalmazást kapott, hogy Magyarországon újra megerősítse a demokráciát és a jogállamiságot. – Bízunk önben, hogy Magyarországot visszavezeti Európa közepébe – hangsúlyozta, és kettejük beszélgetését jónak és gyümölcsözőnek nevezte. Kiemelte, szeretnék, hogy Magyarország gazdasági szempontból is ismét fejlődjön, ehhez tárt kapuk várják a magyar miniszterelnököt Németországban.

– Számíthat ránk, és én személyesen is rendelkezésre állok, hogyha partnert keres az Európai Unióban a munkájához

– mondta Merz.

Szerinte egész Európában inspirációt jelent Magyar Péter választási győzelme, aki bebizonyította, hogy „az inga nem csak egy irányba leng”, nem csak az illiberális, vagy akár az autoriter irányba lendülhet, hanem visszalendülhet középre is – fogalmazott, nyilvánvalóan arra félelemre célozva, hogy a 2029-es Bundestag-választást a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) nyerheti meg.

Olyan időket élünk – folytatta –, amikor Európa szabadsága és egysége ismét veszélyben van, Oroszország által a NATO-ra jelentett fenyegetés és Moszkva Ukrajna elleni háborúja alapvető kihívások elé állít bennünket. Fontos, hogy nagyon szorosan összetartsunk, és ha Magyarország ismét egyértelműen Európa oldalán áll, az erősíti a szabadság ügyét és mindannyiunkat, a béke és a szabadság útját.

– Kedves Magyar Péter, nagyon örülünk, hogyha Magyarország ezt az utat választja, és ide tartozik az Ukrajnával kapcsolatos európai politikai is

– jelentette ki. Megértik, hogy Budapestnek kétoldalú ügyeket kell tisztáznia, ez azonban nem történhet az európai támogatás rovására, és nem is téríthet el bennünket a céltól, hogy végre hivatalosan is megkezdhessük a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával – tette hozzá.

Beszélt arról is, hogy két hét múlva az Európai Tanács csúcstalálkozóján Brüsszelben találkoznak Magyar Péterrel. Örül annak – folytatta –, hogy egy első, részletes beszélgetést tudtak ma folytatni.

Magyarország konstruktív partner lesz, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat – jelentette ki a maga részéről Magyar Péter. A miniszterelnök emlékeztetett, a két ország kereskedelmi mérlege 67 milliárd euró, a német befektetések folyamatos emelkedést mutatnak. – Mindent meg fogunk tenni, hogy erősödjön a politikai és kulturális együttműködés – méltatta ezt. Ami az energia kérdését illeti, szerinte az új magyar kormány mindent el fog követni, hogy a lehető legtöbb irányból szerezze be a kőolajat és a földgázt.

Ami Ukrajna EU-csatlakozásának a támogatásáról azt mondta, technikai szinten folynak a tárgyalások a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati és az oktatáshoz fűződő jogairól. Ezek nagyon biztatóan haladnak, a héten ezek le is zárulhatnak.

Kész vagyok találkozni Volodimir Zelenszkijjel valamikor a jövő hét elején

– jelentette ki Magyar Péter.

Magyar Péter prioritásnak nevezte a V4 megerősítését, június 23-án lesz a budapesti csúcstalálkozó, a lengyel kormányfő, Donald Tusk mellett elfogadta a meghívást Andrej Babiš cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. Ő bővítésre fog javaslatot tenni, Ausztriával, Németországgal, Szlovéniával, Romániával egészülhetne ki a V4-együttműködés.