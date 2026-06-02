A XV. kerületi önkormányzatnál is házkutatást tartott kedden az ügyészség

házkutatás;Központi Nyomozó Főügyészség;XV. kerület;

2026-06-02 15:34:00 CEST

Senkit sem állítottak elő.

Intézkedést hajtott végre Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatánál a Központi Nyomozó Főügyészség – közölte keddi tájékoztatásában az önkormányzat.

A házkutatás nyomán senkit nem állítottak elő, senkivel nem közöltek gyanúsítást. Jelezték, hogy az ügy mielőbbi tisztázásának érdekében az önkormányzat mindenben szorosan együttműködik a Központi Nyomozó Főügyészséggel. A szűkszavú közlemény szerint mind a kerület lakói, mind a sajtó türelmét kérik a Központi Nyomozó Főügyészség hivatalos tájékoztatásának megjelenéséig.

Korábban hírt adtunk róla, hogy az óbudai korrupciós üggyel kapcsolatban több fővárosi önkormányzatnál is házkutatást tartottak, a II. kerületben előállították Őrsi Gergely polgármestert, valamint a Magyar Szocialista Párt (MSZP) korábbi országgyűlési képviselőjét, Molnár Zsoltot.

A XV. kerületben a Demokratikus Koalíció (DK) színeiben politizáló Cserdiné Németh Angéla a polgármester.