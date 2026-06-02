Magyar Péter: Egy ilyen ember, mint Sulyok Tamás, jobban teszi, ha hallgat, és nem külföldre jár panaszkodni

Magyarország;demokrácia;Berlin;eltávolítás;Sulyok Tamás;Friedrich Merz;Magyar Péter;

2026-06-02 20:24:00 CEST

A magyar miniszterelnök a német kancellárral közösen tartott berlini sajtótájékoztatóján ecsetelte, hogy magyarok milliói miért várják, hogy eltávolítsa a hazájukat és a demokráciát cserbenhagyó köztársasági elnököt és Orbán Viktor többi bábját.

A jelenlegi magyar köztársasági elnök, aki egyébként Orbán Viktor bábja – hogy lássák, értsék a németek is, hogy működöt az orbáni cenzúra és az elnöki cenzúra – kivágja a neki neki nem tetsző részt egy interjúból – válaszolta Magyar Péter berlini útján kedden a Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatón a Deutsche Welle kérdésére. Ez a kérdés arra irányult, hogy a németországi Cicero című lapban megjelent egy interjú a lemondásra felszólított, de hivatalából távozni mégsem kívánó Sulyok Tamás köztársági elnökkel. Az államfő abban megismételte, hogy nem hajlandó lemondani, illetve a hivatalos honlapján is közzétett interjúnak a kegyelmi ügyről szóló részéből egyszerűen kihagyta az elődjére, a botrány miatt lemondani kényszerült Novák Katalinra vonatkozó részt.

A magyar kormányfő emlékeztetett, erre máskor is volt már példa, például amikor orosz rakétatalálat érte Munkácsot a tavaly nyáron. Az elnöki hivatal hivatalos honlapján akkor először az jelent meg, hogy orosz támadás érte a várost, majd pár perc múlva törölték a bejegyzésből az „orosz” szót. – Az az ember panaszkodik most külföldön, akinek két éve elnökként a magyar nemzet egységét kellett volna megtestesítenie, és a magyar demokratikus államrend működése fölött őrködnie, az elesetteket kellett volna segíteni. Ebből semmit nem tett, ehelyett végignézte, hogy Orbán Viktor kormányzása alatt több ezer magyar gyermeket tesznek tönkre pedofil rémek gyermekotthonokban fizikailag, szexuálisan és lelkileg – hangsúlyozta Magyar Péter.

A miniszterenök megjegyezte, hogy Sulyok Tamás nem ment el az áldozatokhoz elnökként, igaz, egyszer vitt két láda almát egy gyermekotthonba. – Ez az elnök végignézte azt, hogy Orbán Viktor felhasználja a titkosszolgálatokat, megpróbálja tönkretenni a legnagyobb ellenzéki pártot. Ez az elnök, aki most panaszkodik, és a jogállam védelméért kiált, végignézte, hogy orosz ügynökök járnak el a választási kampányban, végignézte azt, hogy engem a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjeként két éven át egy percre sem engedtek be a magyar közszolgálati televízióba, viszont hazudtak róla, a pártunkról, családtagjaimról, a gyerekeimről, a szüleimről. Azt tették, mint régen a kommunisták, ahogy 1956-ban beismerték, hogy hazudtak reggel, délben meg este – mondta.

Magyar Péter hozzátette, hogy az elnök a felsorolt ügyekben hallgatott, mint ahogy akkor is, amikor Orbán Viktor magyarok millióit nevezte poloskának, eltaposandó rovarnak, ahogy egykor Ruandában történt, mielőtt ott milliókat öltek meg. – Végignézte ez az ember, hogy mit művel Orbán Viktor és a pártja, hogyan adják el a hazánkat, hogyan teszik Magyarországot Európa legszegényebb és legkorruptabb országává, hogyan fenyeget a miniszterelnök bírákat, művészeket, civileket, hogyan hagynak magára mindenkit. Egy ilyen ember jobban teszi, hogyha hallgat, és nem külföldre jár panaszkodni a saját hazájára – fogalmazott a miniszterelnök. Annyit még hozzáfűzött, hogy a magyar emberek arra adtak nekik felhatalmazást kétharmados többséggel, hogy a hazájukat és amagyar demokráciát cserbenhagyó politikusokat eltávolítsák a helyükről, és ezt meg is teszik.