Házon belül Erdős Balázzsal pótolták Demeter Szilárdot a Petőfi Kulturális Ügynökség élén

cenzúra;lemondás;vezetőváltás;kinevezés;Demeter Szilárd;Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ);

2026-06-02 16:14:00 CEST

A cégformában, zártkörű részvénytársaságként működő szervezet új igazgatósági elnöke egyben a Petőfi Média Nonprofit Kft. ügyvezetője. Nemrég Demeter Szilárd elismerte, hogy amikor ő működtették a Petőt TV-t és a Petőfi Rádiót, előfordult, hogy cenzúráztak, letiltottak bizonyos előadókat.

Megvan Demeter Szilárd utódja a Petőfi Kulturális Ügynökségnél (PKU). A pozíciót azonnali hatállyal Erdős Balázs veszi át – értesült az Index. Erdős Balázs jelenleg a Petőfi Média Nonprofit Kft. ügyvezetője, és a portál birtokában lévő dokumentum szerint új tisztsége mellett továbbra is ellátja a Petőfi Média ügyvezetői feladatait is. A továbbiakról csak annyit tudni, hogy a PKU Nonprofit Zrt. igazgatósága további két tagjának személye változatlan marad, és a munka az eddigi ügymenet szerint folytatódik.

Arról lapunk is beszámolt, hogy június 1-jével távozott a Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) éléről Demeter Szilárd, aki ezt megerősítette a 444-nek. Demeter Szilárd állítása szerint azért mondott le, mert nem akar a továbbiakban az ügynökség operatív feladataival és projektjeivel foglalkozni. A portál úgy tudja, régóta konfliktusai voltak az igazgatótanács többi tagjával.

Információik és az indexes dokumentum szerint Demeter marad viszont az ügynökséget alapító és felügyelő Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriumának élén, legalábbis ameddig az még létezik. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn ugyanis azt nyilatkozta, hogy azokat a közérdekű alapítványokat, amelyek nem egyetemeket működtetnek, nyár végéig megszüntetik.

Nemrég a Telex rovata írt arról, hogy Demeter Szilárd a Köztér című, zavaros hátterű YouTube-műsorban elismerte, hogy a közmédiában volt cenzúra, e-maileken érkezett a zenei ukáz. Ez, ahogy mondta, akkor történt, amikor a Petőfi Irodalmi Múzeum egykori főigazgatójához kötődő cégek gyártották – az MTVA-val kötött megállapodások alapján – a Petőfi TV és a Petőfi Rádió műsorait, és az említett az üzenetek arról szóltak, kit nem kell betenni és kit kell kivenni.