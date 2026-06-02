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Szerbiába utazott első hivatalos külföldi útján Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke

Ana Brnabić volt miniszterelnök, a belgrádi parlament elnöke fogadta a magyar házelnököt, aki az Interparlamentáris Unió világkonferenciáján vesz részt Belgrádban, A fő téma a nők politikai részvétele.

Kiváló találkozót folytatott Forsthoffer Ágnessel, a magyar Országgyűlés új elnökével, amelyen kifejezték szándékukat a két ország közötti kapcsolatok erősítésére – idézi a szerb Tanjug hírügynökség Ana Brnabić, a szerb parlament elnöke keddi Instagram-bejegyzését. A szerb politikus hozzátette, különösen örül, hogy a belgrádi látogatás Forsthoffer Ágnes első nemzetközi látogatása volt. Továbbá megköszönte a magyar házelnöknek a budapesti meghívást, amelyet örömmel elfogadott.

Megtiszteltetés részt venni az Interparlamentáris Unió világkonferenciáján Belgrádban, ahol a nők politikai részvételének előmozdítása kerül fókuszba. Ennek tekintetében Magyarország nagyot lépett előre a Tisza választási győzelmével. Felszólalásomban beszámolok a konferencia résztvevőinek az elért eredményeinkről és az ide vezető útról – írta a Facebookon Forsthoffer Ágnes.

Megtiszteltetés kapcsolatot teremteni házelnökökkel, alelnökökkel, képviselőkkel, valamint az IPU vezetőivel a világ minden tájáról. Köszönöm Ana Brnabić asszonynak, a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlése elnökének meghívását – tette hozzá az Országgyűlés elnöke.

Nem tudni, hány embert vettek őrizetbe. Azt sem tudni, milyen bűncselekményekkel gyanúsítják őket.