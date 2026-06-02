Szerbia;találkozó;nők;Belgrád;nemzetközi konferencia;Ana Brnabić;Forsthoffer Ágnes;

2026-06-02 19:23:00 CEST

Szerbiába utazott első hivatalos külföldi útján Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke

Ana Brnabić volt miniszterelnök, a belgrádi parlament elnöke fogadta a magyar házelnököt, aki az Interparlamentáris Unió világkonferenciáján vesz részt Belgrádban, A fő téma a nők politikai részvétele.