Posztumusz díszpolgári címet adott Karsai Dánielnek Budapest XIII. kerülete

Hernádi Judit, Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Geszti Péter, Artisjus- és EMeRTon-díjas előadóművész, dalszövegíró, producer, médiaszakember, illetve Karsai Dániel (posztumusz), ügyvéd, alkotmányjogász, emberjogi aktivista, harcművész lett 2026-ban a XIII. kerület díszpolgára – tette közzé Facebook-oldalán Tóth József polgármester.
A díszpolgári címeket minden év június 1-jén, a budapesti kerület születésnapján adják át.
Most hétfőn Tóth József így köszöntötte a közigazgatásilag1938-ban létrehozott városrészben: Ma 88 éves a XIII. kerület. Virágozzék soká Angyalföld, Göncz Árpád városközpont, Népsziget, Újlipótváros és Vizafogó!Örök nyugalomra helyezték Karsai Dánielt