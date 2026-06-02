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2026-06-02 20:09:00 CEST

Posztumusz díszpolgári címet adott Karsai Dánielnek Budapest XIII. kerülete

Díszpolgári címet kapott Hernádi Judit és Geszti Péter is. A kitüntetéseket mindig június 1-én, a budapesti városrész születésnapján adják át.