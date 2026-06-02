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Posztumusz díszpolgári címet adott Karsai Dánielnek Budapest XIII. kerülete

Díszpolgári címet kapott Hernádi Judit és Geszti Péter is. A kitüntetéseket mindig június 1-én, a budapesti városrész születésnapján adják át.

Hernádi Judit, Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Geszti Péter, Artisjus- és EMeRTon-díjas előadóművész, dalszövegíró, producer, médiaszakember, illetve Karsai Dániel (posztumusz), ügyvéd, alkotmányjogász, emberjogi aktivista, harcművész lett 2026-ban a XIII. kerület díszpolgára – tette közzé Facebook-oldalán Tóth József polgármester.

A díszpolgári címeket minden év június 1-jén, a budapesti kerület születésnapján adják át.

Most hétfőn Tóth József így köszöntötte a közigazgatásilag1938-ban létrehozott városrészben: Ma 88 éves a XIII. kerület. Virágozzék soká Angyalföld, Göncz Árpád városközpont, Népsziget, Újlipótváros és Vizafogó!

Az erről szóló háttérbeszélgetésen a Népszava kérdésére az is kiderült, hogy még az idén kiírják az új HÉV járműtendereket a frissen megszerzett uniós forrásokból. Jut uniós pénz 35 darab emeletes Intercity-motorvonat vásárlására, energetikai fejlesztésekre és a vállalkozások támogatására is.