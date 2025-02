Örök harag? - Miért nem beszél Hernádi Judit Verebessel?

Nagyon szeretem Pistát, és nagyon szerettem is. Még most is úgy fogalmazok, hogy nagyon szeretem. És most ezen az esten (Hernádi önálló estjén) azért ő nagyon erősen ki van emelve, míg nagyon sokak nincsenek. Az történt, hogy Pista egy hullámzó egyéniség, és én nagyon sok hullámát végigéltem, nagyon sok hullámnál mellette voltam. Most egy kicsit lecsatlakoztam, mert ezt a hullámát nem szeretem. Ha találkoznánk, köszönnénk – írja a Bors arról a két közismert és népszerű ember közötti konfliktusról, amelyről először Veiszer Alinda Hír TV-s műsorában beszélt Hernádi.