A posztumusz megjelenő Most az egyszer című röpiratban a szerző olyan témákban értekezik, amelyekről állítása szerint nem akar beszélni.
Díszpolgári címet kapott Hernádi Judit és Geszti Péter is. A kitüntetéseket mindig június 1-én, a budapesti városrész születésnapján adják át.
A magukat szociáldemokratáknak tartók elutasítják a szerintük hamis emlékezetpolitikát, ma is biztonságra és jólétre vágynak, de a jövőhöz kapaszkodókat keresnek.
A televíziós riportert 32 évesen érte a halál tavaly májusban Luhanszk megyében, amikor evakuálás közben egy orosz repesz végzett vele.
„Zavartak vagyunk, ha a halálról kell / beszélni, amely a Létezésnek része / csak” – olvashatjuk Borbély Szilárd halálának nyolcadik évfordulójára érkező, posztumusz verseskötetének első soraiban. És ez a zavar a szerző halála óta továbbra sem múlik, amikor az életmű egyes darabjairól kell beszélnünk. A kötet utószavát jegyző Krupp József klasszika-filológussal beszélgettünk a Bukolikatájban címmel a héten megjelent könyvről.
Térey János nem sokkal a halála előtt fejezte be Szodomában kövérebb a fű című drámáját, melyet az Örkény Színház felkérésére írt. A belőle készült darabot december 20-án mutatják be Kovalik Balázs rendezésében. Az itt olvasható részlet exkluzív közlés: a magyar dráma napja alkalmából kifejezetten a Nyitott mondat számára bocsátotta rendelkezésre Térey János felesége és az Örkény Színház.
Posztumusz törzsőrmesterré előléptették a múlt heti újpesti balesetben, két rendőrautó ütközése következtében meghalt rendőrt - tájékoztatta a Belügyminisztérium (BM) szerdán az MTI-t.
Nem vette tárgysorozatba kedden az országgyűlés kulturális bizottsága a Nemzet Művésze díj posztumusz adományozásáról szóló indítványt.