Ekhó a verandán, Próteusz a pszichiátrián - Borbély Szilárd posztumusz kötetéről Krupp József klasszika-filológussal

„Zavartak vagyunk, ha a halálról kell / beszélni, amely a Létezésnek része / csak” – olvashatjuk Borbély Szilárd halálának nyolcadik évfordulójára érkező, posztumusz verseskötetének első soraiban. És ez a zavar a szerző halála óta továbbra sem múlik, amikor az életmű egyes darabjairól kell beszélnünk. A kötet utószavát jegyző Krupp József klasszika-filológussal beszélgettünk a Bukolikatájban címmel a héten megjelent könyvről.