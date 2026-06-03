Meghalt a székesfehérvári házomlás áldozata

házomlás;gyász;Székesfehérvár;Cser-Palkovics András;

2026-06-03 10:33:00 CEST

A romok alól kimentett férfit súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba, kedden is válságos állapotban volt.

Fájdalmas hírt kaptunk: a hétfői épületomlás áldozata sajnos ma hajnalban elhunyt – közölte Facebook-oldalán Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere. – Az elmúlt napokban mindannyian bíztunk a felépülésében, és abban, hogy a megfeszített mentési munkálatok és a kórházi stáb gondoskodását követően megnyugtató véget érhet ez a tragikus eset. Ezekben a nehéz órákban szívből osztozom a hozzátartozók gyászában – tette hozzá a polgármester. A hírt megerősítette a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház is, ahol a férfit kezelték, de szerda hajnalban meghalt.

Az egészségügyi intézmény kedden még azt jelezte, hogy válságos állapotban van a sérült, akit a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályon kezeltek. A kórház is részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és hozzátartozóinak. Amint arról a Népszava is beszámolt, hétfőn omlott össze egy bontás alatt lévő, négyemeletes ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit instabil, súlyos, életveszélyes állapotban, több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek.

A mentést követően Jackovics Péter, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszélyhelyzet-kezelési főosztályának vezetője, a HUNOR Mentőszervezet parancsnoka arról adott tájékoztatást, hogy a több méter mélyen rekedt sérültre egy gerenda zuhant rá. Kézzel, tégláról téglára hordták ki a romokat, amelyek a bejárat és az áldozat közé szorultak, hogy aztán a helyszínen stabilizálni tudják a mentősök a sérült állapotát, mielőtt kihozták az összedőlt épületből.

Az Országos Mentőszolgálat hétfői közlése szerint a székesfehérvári épületomlás helyszínén a sérült ellátása már a kiszabadítás közben megkezdődött. Az OMSZ Hunor mentőcsapathoz is tartozó bajtársai védőfelszerelésben, a törmelék között kúszva elérték a romok alá szorult férfit, akinél fájdalomcsillapítást és oxigénterápiát is alkalmaztak. A kimentést követően a sérült vérkeringése összeomlott. Rövid újraélesztés után a mentők intubálva, lélegeztetve, életveszélyes állapotban szállították kórházba a férfit, aki alsó végtagi és medencetáji, belső sérüléseket szenvedett. A Székesfehérvári Rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított eljárást az ügyben, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt.