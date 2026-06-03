Felmentette a budapesti rendőr-főkapitányt a belügyminiszter

Magyarország belügyminisztere, Pósfai Gábor keddi hatállyal felmentette vezetői beosztásából Terdik Tamás rendőr vezérőrnagyot, a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjét - közölte a Belügyminisztérium szerdán a Magyar Távirati Irodával (MTI).Pósfai Gábor leváltotta a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás vezetőjét
A közlemény szerint a tárcavezető szerdai hatállyal megbízta Baricska Norbert Tamás rendőr ezredest a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetésével.
Rövid időn belül nem ez az első, nagyobb horderejű személyi változás a belügyi szervek vezetésében. Mint korábban hírt adtunk róla, Pósfai Gábor felmentette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF), valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) első emberét is.