Felmentette a budapesti rendőr-főkapitányt a belügyminiszter

leváltás;belügyminiszter;rendőrfőkapitány;Pósfai Gábor;

2026-06-03 10:40:00 CEST

Folytatódnak a személycserék a belügyi szervek élén.

Magyarország belügyminisztere, Pósfai Gábor keddi hatállyal felmentette vezetői beosztásából Terdik Tamás rendőr vezérőrnagyot, a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjét - közölte a Belügyminisztérium szerdán a Magyar Távirati Irodával (MTI).

A közlemény szerint a tárcavezető szerdai hatállyal megbízta Baricska Norbert Tamás rendőr ezredest a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetésével.

Rövid időn belül nem ez az első, nagyobb horderejű személyi változás a belügyi szervek vezetésében. Mint korábban hírt adtunk róla, Pósfai Gábor felmentette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF), valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) első emberét is.