„Nádas Péterben van valami punk”

Németország;irodalom;Nádas Péter;elismerések;

2026-06-03 11:18:00 CEST

A világhírű magyar író két rangos németországi elismeréséről osztotta meg személyes benyomásait irodalmi ügynökségének alapítója.

Egyetlen nap, két rendkívüli elismerés Nádas Péternek – írta világhírű írónk Facebook-oldalán Sárközy & Co. Literary Agency egyik alapítója, Sárközy Bence. Felidézte, amiről lapunk is beszámolt, hogy vasárnap délután Berlinben, a Konzerthaus am Gendarmenmarktban a Pour le Mérite rend tagjai egy nyilvános ülés keretében előbb megemlékeztek a közelmúltban elhunyt társaikról, majd üdvözölték azokat, akiket újonnan választottak be az 1740-ben alapított Érdemesek rendjébe. Köztük Nádas Pétert. Őt Herta Müller köszöntötte, mielőtt a Rend kancellárja, Hermann Parzinger nyakába akasztotta a tagok hagyományos érdemrendjét.

Ugyancsak beszámolt az eseményről, amelyen az író megkapta a legmagasabb németországi állami kitüntetést. A közel három órás ünnepi ülést követően, a Berlin-Brandenburgi Tudományos Akadémián rendezett zártkörű eseményen Frank-Walter Steinmeier, Németország államfője (aki az Érdemesek rendjének fővédnöke is) a Németországi Szövetségi Köztársaság Érdemrendjének csillaggal ékesített nagy érdemkeresztjét adományozta Nádas Péternek – és másik hat új Pour le Mérite tagnak.

„A vasárnap reggeli sétám közben, a Reichstag közelében egy punk meztelen fürdött a Spree-ben. Amikor kijött, citromsárga törölközőjével szemérmetlenül szárítkozott a napon, a steril folyóparton. Volt benne valami nádasi. Nádasban van valami punk. Ahogy abban is, amikor ugyanezen a vasárnap estén a Konzerthaus színpadán Péter felidézett egy egykori, uszoda előtti beszélgetést ázott fiatalokkal a szerelemről” – fogalmazott a könyvkiadó, aki szerint nincs érvényes nemzeti irodalom, ha nem áll párbeszédben a világirodalommal.

„Az ilyen elismerések mutatják meg, hogy a füleknek és szemeknek nem szab határt sem földrajz, sem politika. Hogy a mű mindig távolabb enged, mint amiben vagyunk, és mindig közelebb visz önmagunkhoz. És idővel nem feltétlenül annak lesz a legnagyobb hatása, ami itt és most a leghangosabb” – fűzte hozzá Sárközy Bence.