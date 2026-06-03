Nem egyeztetett a kormánnyal az ügyészség az ukrán aranykonvoj elleni akció miatt

Legfőbb Ügyészség;ukrán pénzszállítók;

2026-06-03 13:57:00 CEST

A történtekről azt követően értesültek, hogy véget ért a rajtaütés.

Sem a régi, sem az új kormánnyal nem tartott, illetve nem tart kapcsolatot az ügyészség az úgynevezett aranykonvoj ügyében - közölte a Legfőbb Ügyészség lapunkhoz is eljuttatott szerdai közleményében.

Mint írták, az Alkotmányvédelmi Hivatal 2026. március 4-én tett feljelentést a Legfőbb Ügyészségen. A feljelentésben foglaltak az ügyészség szerint a pénzmosás egyszerű gyanúját alapozták meg, ezért a feljelentést március 5-én megküldték a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatóságának, és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt jelölték ki eljáró nyomozó hatóságként.

A NAV elrendelte a nyomozást, az akció pedig ezután történt. Az ügyészség azt írja, erről nem tudott előre, csak utólag szerzett róla tudomást. A NAV által folytatott ügyben a pénzmosás egyszerű gyanúja továbbra is fennáll, az eljárás felderítési szakban jelenleg is folyamatban van, és több külföldi jogsegélyi megkeresés is zajlik. A Legfőbb Ügyészség hangsúlyozza, hogy a felderítési szakban törvényességi felügyeletet lát el, és ennek során önállóan, nem más hatalmi ágakkal együttműködve dönt. A közlemény szerint az akcióban érintettek elfogása miatt a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen jogellenes fogvatartás bűntette és más bűncselekmények miatt külön eljárás van folyamatban.

A külföldi érintettek kiutasításával kapcsolatban az ügyészség azt közölte, hogy a kiutasítások alapja az Alkotmányvédelmi Hivatal szakhatósági állásfoglalása volt, amely szerint az érintett külföldi állampolgárok tartózkodása veszélyezteti Magyarország nemzetbiztonságát. Az érintettek jogi képviselőjük útján bíróságon támadták meg a közigazgatási határozatokat. A Fővárosi Főügyészség a felperesek jogainak védelme érdekében belépett a perekbe, és az iratok megismerése után úgy nyilatkozott, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal nem támasztotta alá kellő adattal a nemzetbiztonsági kockázatra utaló tényeket. Az Alkotmányvédelmi Hivatal ezután visszavonta szakhatósági állásfoglalásait, az idegenrendészeti hatóság pedig a kiutasításról rendelkező határozatait.