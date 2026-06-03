Vitézy Dávid kinevezte a MÁV Szolgáltató Központ új vezérigazgatóját

felszámolás;Lázár János;Vitézy Dávid;kinevezés;új vezérigazgató;működési zavarok;MÁV Szolgáltató Központ Zrt.;

2026-06-03 15:00:00 CEST

Lázár János kedden kirúgott volt gimnáziumi évfolyamtársa helyét a cégcsoportnál több mint két évtizede dolgozó Simon Enikő vette át.

Azonnali hatállyal Simon Enikőt nevezte ki a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. vezérigazgatójává Vitézy Dávid – derült ki a közlekedési és beruházási miniszter szerdai Facebook-posztjából. A tárcavezető, amint arról mi is beszámoltunk, kedden mentette fel eddigi vezérigazgatót, Bada Jánost, aki nem volt más, mint az utolsó Orbán-kormány közlekedési és építési miniszterének, Lázár Jánosnak a volt gimnáziumi évfolyamtársa és régi intézőembere. Utódja nem a miniszterhez, hanem a MÁV-csoporthoz kötődik, ahol 23 éve dolgozik.

A döntés nélkülözhetetlen volt a magyar vasút megújításához, mivel a MÁV SZK elmúlt években tapasztalt működése jelentősen rontotta az egész vállalat hatékonyságát. Az alapvetően hatalmi szempontok mentén zajló, végletekig vitt túlközpontosítás végül a beszerzési, logisztikai, alkatrészellátási és informatikai területeken is súlyos problémákat okozott. Az alkatrészbeszerzés jelentősen lelassult, számos, a napi működéshez nélkülözhetetlen jármű áll hosszú ideje a műhelyekben, mert a vízfejjé vált MÁV SZK-nál elakadtak a folyamatok – indokolta a vezetőcserét a Magyar-kormány közlekedésért felelős minisztere, aki a posztban azt az ígéretét is feltüntette, hogy „felszámoljuk a Lázár által szándékosan okozott működési zavarokat a MÁV működésében”.

Ha működő közösségi közlekedést akarunk, akkor az elmúlt években létrejött szörnyszülöttet fel kell számolni, és a teljes beszerzési és logisztikai rendszert a buszos, a vasúti és a HÉV-ágazatban is alapjaiban kell újragondolni. Ennek a munkának az első lépése a mostani vezetőváltás – hangsúlyozta Vitézy Dávid. Hozzáfűzte, miniszterként nem politikai végrehajtókat, hanem hozzáértő szakembereket szeretne látni minden fontos pozícióban, és az a célja, hogy az előző időszakban látott, végül a teljes rendszert megbénító bizalmatlanság, kézivezérlés, korrupció és paranoia helyett végre a bizalomra és a hozzáértésre épüljön a MÁV-Volán csoport működése.