Vitézy Dávid azonnali hatállyal kirúgta Lázár János volt gimnáziumi évfolyamtársát a MÁV Szolgáltató Központ éléről

MÁV;Lázár János;Volán;Vitézy Dávid;

2026-06-02 13:18:00 CEST

A Volánt is magába foglaló MÁV-csoport háttértevékenységeit intéző vállalat: ő köti a szerződéseket, nyújt informatikai szolgáltatást, intézi a közbeszerzéseket és a HR-t.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azonnali hatállyal kirúgta Bada Jánost, a MÁV Szolgáltató Központ (SZK) vezérigazgatóját kedden – tudta meg a Telex.

A 3900 dolgozóval rendelkező MÁV SZK a Volánt is magába foglaló MÁV-csoport háttértevékenységeit intéző vállalat: ő köti a szerződéseket, nyújt informatikai szolgáltatást, intézi a közbeszerzéseket és a HR-t.

A portál felidézi, Bada János Lázár János volt gimnáziumi évfolyamtársa és régi intézőembere, igazgatósági tag például a Lázárhoz köthető Grosswiese Zrt.-ben. De elsősorban arról ismert arról, hogy 2018 és 2024 között résztulajdonos és ügyvezető is volt a Lázárhoz köthető hódmezővásárhelyi Promenad24-et kiadó Dél-alföldi Média Centrum Kft.-ben. A Dél-alföldi Média Centrum Kft.-nek azóta új tulajdonosa van, Bada Éva Réka, aki Bada János testvére.

Lázár János egyébként 2023-ban

úgy nevezte ki a MÁV Szolgáltató Központ vezérigazgatójává Badát, hogy előtte nem volt nagyvállalati vezetői tapasztalata.

A MÁV SZK-ban 2024 végén jelentősen megemelték a vezetők fizetését, bruttó bére akkor nőtt 3,1 millió forintról 4 millió forintra.