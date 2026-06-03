Hegedűs Zsolt tárcája kiírja az OPAI főigazgatói pályázatát, valamint több kórházat is bevon az akut pszichiátriai ellátásba Budapesten

Főigazgatói pályázatot írnak ki az OPAI (Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet) főigazgatói pozíciójára pályázatát, Budapesten több kórházat vonunk be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építünk be a rendszer működésének megerősítése érdekében – közölte Facebook-oldalán Hegedűs Zsolt. Az OPAI-nál a választás előtt kialakult botrányokkal lapunk számos cikkben foglalkozott, ahogy azzal is, hogy a valóságos vészhelyzetben működő ellátásban szakemberkrízis van. Az egészségügyi miniszter szerda reggel a Magyar Pszichiátriai Társaság elnökével, Wernigg Róberttel, illetve két alelnökével, Slezák Adriennel és Szekeres Györggyel tárgyalt a mentális egészségügyi, illetve a pszichiátriai ellátás helyzetéről.
A mentális egészség ügye nem kizárólag pszichiátriai kérdés. Megelőzésről, korai felismerésről, alapellátásról, gyermek- és ifjúsági ellátásról, akut beavatkozásról, rehabilitációról és társadalmi együttműködésről is szól. Új szemléletre van szükség: őszinteségre, transzparenciára és szakmaiságra – fogalmazott a tárcavezető, aki szerint közös cél a biztonságosabb, kiszámíthatóbb és minden érintett számára elérhetőbb mentális egészségügyi ellátás Magyarországon.A szakemberkrízis nem oldódott meg, vészüzemmódban működik a pszichiátriai ellátás MagyarországonPatikabotrány, titkos reformterv, pszichiátriai krízis – Válságstáb a Szike asztalánál
Hegedűs Zsolt szerint mindennek eléréséhez az elmúlt hetekben már komoly szakmai munka zajlott. Feltérképezték a sürgős és halaszthatatlan beavatkozási pontokat, emellett áttekintettük a közép- és hosszú távú terveket, valamint a lehetséges megoldásokat is. – Biztosítottam a szakma képviselőit arról, hogy őszinte és nyílt párbeszédre számítunk: tárják fel a hibákat, beszéljünk azokról, és mutassák be a jó gyakorlatokat is. Csak így lehet valódi, szakmai alapokon nyugvó változást elérni. A minisztérium munkáját a jövőben miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztésében, az akut ellátás megerősítésében és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételében.Hatott a főigazgató távozása, biztosan maradnak a Nyírő OPAI-ban a felmondásukat benyújtó pszichiáterekA szakadék széléről rántották vissza a Nyírő Gyula OPAI-t, a főigazgató távozása után szívesen visszavonnák a felmondásukat a pszichiáterek Lemondott a Nyírő Gyula OPAI mágus főigazgatója, akinek több százan követelték a távozását