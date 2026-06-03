bővítés;megerősítés;főigazgatói pályázat;pszichiátriai ellátórendszer;Magyar Pszichiátriai Társaság;mentális egészség;Hegedűs Zsolt;Nyírő Gyula OPAI;

2026-06-03 14:12:00 CEST

Hegedűs Zsolt tárcája kiírja az OPAI főigazgatói pályázatát, valamint több kórházat is bevon az akut pszichiátriai ellátásba Budapesten

Az egészségügyi miniszter szerint a mentális egészség ügye nem kizárólag pszichiátriai kérdés. Változást ígért, többek között a gyermekek ellátásában, valamint őszinteséget, transzparenciát és szakmaiságot. Mindezért külön miniszteri biztos lesz a felelős.