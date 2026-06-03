bővítés;megerősítés;főigazgatói pályázat;pszichiátriai ellátórendszer;Magyar Pszichiátriai Társaság;mentális egészség;Hegedűs Zsolt;Nyírő Gyula OPAI;

Korábbi felvétel

Hegedűs Zsolt tárcája kiírja az OPAI főigazgatói pályázatát, valamint több kórházat is bevon az akut pszichiátriai ellátásba Budapesten

Az egészségügyi miniszter szerint a mentális egészség ügye nem kizárólag pszichiátriai kérdés. Változást ígért, többek között a gyermekek ellátásában, valamint őszinteséget, transzparenciát és szakmaiságot. Mindezért külön miniszteri biztos lesz a felelős.

Főigazgatói pályázatot írnak ki az OPAI (Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet) főigazgatói pozíciójára pályázatát, Budapesten több kórházat vonunk be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építünk be a rendszer működésének megerősítése érdekében – közölte Facebook-oldalán Hegedűs Zsolt. Az OPAI-nál a választás előtt kialakult botrányokkal lapunk számos cikkben foglalkozott, ahogy azzal is, hogy a valóságos vészhelyzetben működő ellátásban szakemberkrízis van. Az  egészségügyi miniszter szerda reggel a Magyar Pszichiátriai Társaság elnökével, Wernigg Róberttel, illetve két alelnökével, Slezák Adriennel és Szekeres Györggyel tárgyalt a mentális egészségügyi, illetve a pszichiátriai ellátás helyzetéről.

A mentális egészség ügye nem kizárólag pszichiátriai kérdés. Megelőzésről, korai felismerésről, alapellátásról, gyermek- és ifjúsági ellátásról, akut beavatkozásról, rehabilitációról és társadalmi együttműködésről is szól. Új szemléletre van szükség: őszinteségre, transzparenciára és szakmaiságra – fogalmazott a tárcavezető, aki szerint közös cél a biztonságosabb, kiszámíthatóbb és minden érintett számára elérhetőbb mentális egészségügyi ellátás Magyarországon.

Hegedűs Zsolt szerint mindennek eléréséhez az elmúlt hetekben már komoly szakmai munka zajlott. Feltérképezték a sürgős és halaszthatatlan beavatkozási pontokat, emellett áttekintettük a közép- és hosszú távú terveket, valamint a lehetséges megoldásokat is. – Biztosítottam a szakma képviselőit arról, hogy őszinte és nyílt párbeszédre számítunk: tárják fel a hibákat, beszéljünk azokról, és mutassák be a jó gyakorlatokat is. Csak így lehet valódi, szakmai alapokon nyugvó változást elérni. A minisztérium munkáját a jövőben miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztésében, az akut ellátás megerősítésében és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételében.

A történtekről azt követően értesültek, hogy véget ért a rajtaütés.