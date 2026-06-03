Molnár Áront tanúként hallgatta meg a NAV

nyomozás;NAV;tanúmeghallgatás;Nemzeti Kulturális Alap;pénzszórás;állami milliárdok;Molnár Áron;Hankó Balázs;

2026-06-03 16:56:00 CEST

A színész-influenszer beszélt elsőként a NER-közeli művészek között a választás előtt szétszórt 17 milliárd forintos állami támogatásról.

Ma reggel 9 órakor Kecskeméten kezdte a napját Molnár Áron, mert a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tanúként hallgatta meg a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) keretében szétosztott sok milliárdos közpénzek ügyében. – Nagyon zavarba ejtő kihallgatás volt. Ugyanis a NAV munkatársai, nyomozói mindenről, mindent tudni akartak, folyamatosan kérdeztek, rendesen bele kellett menni a részletekbe. A zavart főleg az okozta, hogy azt éreztem, ez egy valós nyomozás – fogalmazott szerdai Facebook-posztjában a színész-influenszer. Alig két héttel az április 12-i országgyűlési választás után állt a nyilvánosság elé, hogy egy, az NKA-hoz tartozó program keretében 2025 végén 17 milliárd forint támogatást osztottak szét fideszes zenészek és előadók között. Az ügyben csaknem egy hónappal később jelentette be a NAV, hogy költségvetési csalás és hűtlen kezelés miatt indítottak nyomozást.

Molnár Áronnak nagyon fura érzés volt, hogy az a munka, amit ők, civilek végeztek el sokszor, amiről évek óta mondja, hogy nem az ő kompetenciájuk, úgy tűnt, lekerül a vállukról. – Emiatt volt is bennem a kihallgatás elején bizalmatlanság, de nagyon rövid időn belül elmúlt, látva a szándékot, hogy itt valódi következményei lehetnek a visszaéléseknek. És ekkor jöttem rá, hogy miért mosolyog még a mai napig a parlamentben Hankó Balázs a kulturális pénzek Houdini-je, a Tuzson Bence, a Szőlő utcai botrány eltussolója és a többi fehérgalléros fideszes bűnöző. Pont amiatt, mert én sem hittem el sokáig, hogy lesznek valódi következmények, így ők is azt gondolják, hogy most is majd mindent megúsznak – tette hozzá a közéleti szereplő.

„Fideszes fiúk, van egy rossz hírem. Nagyon úgy tűnik, hogy nálatok is kopogtatni fognak azok a fránya következmények és felelnetek kell majd azért, amit ezzel az országgal és a népével tettetek a 16 év Fidesz kormányzás alatt. Valahogy így képzeltem el a rendszerváltást, de még nem merem elhinni” – fűzte hozzá Molnár Áron, akinek valójában áprilisi feltárása egy igazi nyomozónak sem került volna semmibe.

Mint korábban megírtuk, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőn (NKTK) keresztül 790 kedvezményezett, pályázati győztes önkormányzat, kulturális egyesület mellett úgy jutott egy sor fideszes zenész és előadó is jelentős összeghez, hogy eredetileg csak néhány ember és egyesület támogatása volt nyilvános. Később azonban az Országos Támogatási Rendszerben (OTR) szereplő összegek nyilvánosan lekérdezhetőkké váltak a Közpénzügyi Portálon.