A Fidesz-szavazók 30 százaléka is támogatja, hogy nyolc évnél tovább senki se lehessen miniszterelnök

polgármester;felmérés;Orbán Viktor;alkotmánymódosítás;Europion;

2026-06-03 17:17:00 CEST

Ugyanez a kérdés a polgármesterek esetében már jóval megosztóbb.

Már a parlament előtt van az az alkotmánymódosítás, amellyel garantálják, hogy nyolc évnél tovább senki se lehessen miniszterelnök. A módosításnak nagy a támogatottsága – derül ki az Europion piackutató HVG számára készített reprezentatív felméréséből.

A portál összefoglalója szerint a megkérdezettek 63 százaléka egyetért azzal, hogy nyolc évben maximálják a miniszterelnöki munka időtartamát, és csak 25 százalék ellenzi. Még azoknak is több mint a fele támogatja az ötletet, akik valamelyik kis pártra szavaztak áprilisban, sőt,

a Fidesz-szavazók 30 százaléka szerint is jó az elképzelés.

Az Europion azt is megkérdezte, hogy mit gondolnak az emberek Orbán Viktor újraválaszthatatlanságáról, és érdekes eredmény jött ki. A fideszesek ötöde elfogadja, hogy Orbán Viktor többé ne lehessen miniszterelnök. De míg a Tiszára szavazóknak „csak” a 87 százaléka támogatta az első kérdésre válaszolva azt, hogy nyolc évnél tovább ne maradhasson senki se miniszterelnök, amint arról kérdezték őket, hogy Orbán többet ne lehessen kormányfő, ez a szám 91 százalékra ugrott fel.

A megkérdezettek 71 százaléka egyébként legfeljebb közepes prioritásnak érzi az ügyet – ezen belül a legtöbben, 37 százaléknyian azok vannak, akik szerint egy ötös skálán 3-as a jelentősége. Még az áprilisban a Tisza Pártra szavazók között is jelentős többségben, összesen 59 százaléknyian vannak azok, akik szerint közepesen, inkább nem, vagy egyáltalán nem fontos téma a miniszterelnöki ciklusok korlátozása.

Szóba került az is, hogy a polgármesterek is csak két cikluson át maradhassanak hivatalban. Ez már sokkal megosztóbb kérdés,

a teljes népesség 49 százaléka támogatja és 37 százalék utasítja el egyértelműen.

Az áprilisban a Tisza Pártra szavazók körében is csak 61 százalékos ennek az ötletnek a támogatottsága, a Fidesz és a Mi Hazánk szimpatizánsai körében pedig a 40 százalékot sem éri el.

Abban már többen egyetértettek, hogy a képviselők után a polgármesterek fizetését is csökkentsék. Sőt, minden egyes csoportban sokkal többen értenek egyet a polgármesteri fizetéscsökkentés ötletével, mint ahányan két ciklusban maximálnák a városvezetői munkát.