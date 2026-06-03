Vitézy Dávid közölte, lecserélik az InterCity-flottát

Lecseréljük az InterCity-flottát a most hazahozott uniós forrásokból – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán.
Bejegyzésében kiemelte, a pénteken megkötött, 16,4 milliárd eurós uniós megállapodás eredményeként végre arra is képes lesz Magyarország, hogy sok év után újra teljesen új motorvonatokat vásároljon.
A megállapodás értelmében ugyanis EU-s forrásokból legalább 35 új InterCity-motorvonatot tudnak beszerezni.
Ezek – folytatta – emeletes kivitelben kb. 200 mai InterCity-személykocsinak megfelelő kapacitást jelentenek, tehát országosan érezhető InterCity flottacserét jelent egy ekkora beszerzés.
A terv szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot (például: Budapest–Debrecen–Nyíregyháza–Miskolc kör IC, Budapest–Szeged, Budapest–Pécs), és a jelenlegi ütemezés alapján az idén kiírt közbeszerzést követően
az első példányok már 2029-re szolgálatba állhatnak.
Vitézy Dávid szerint a MÁV elmúlt években tapasztalt mélyrepülésének egyik fő oka az volt, hogy egyszerűen nem állt rendelkezésre elegendő jármű a rendszer működtetéséhez: az új InterCity-vonatok beszerzését Lázár János 2022 végén leállította, azóta sem tett semmit az újraindítás érdekében, miközben a karbantartási és fővizsgáztatási rendszer leépülése miatt a meglévő kocsik jelentős része sem üzemképes jelenleg.
„Ez a mostani projekt óriási előrelépést hozhat a magyar InterCity-vonatok színvonalában, akadálymentes, klimatizált járműparkkal tudjuk megújítani a flottát. Ezért is nélkülözhetetlenek az európai uniós források – akárhogy is próbálja most az ellenzékbe szorult korábbi kormánypárt az ellenkezőjét magyarázni” – fogalmazott a miniszter.
Bejegyzését azzal zárta: az új IC-szerelvények megrendeléséhez szükséges források hazahozatalával az új kormány három hét alatt többet tett a magyar vasút és a közösségi közlekedés fejlesztéséért, mint Lázár János teljes minisztersége alatt.