Csak Tuzson Bence utolsó munkanapján kérte Fürst György kiadatását az Igazságügyi Minisztérium

Izrael;kiadatás;Igazságügyi Minisztérium;Fürst György;Tuzson Bence;

2026-06-03 19:39:00 CEST

Aznap, amikor letették az esküt a Parlamentben a Tisza-kormány miniszterei. A kérelemre az izraeli fél eddig nem válaszolt.

A távozó Orbán-kormány csak a mandátumának utolsó napján kérte a parkolási maffia-ügy egyik főszereplőjeként ismert Fürst György kiadatását – tudta meg a 24.hu.

A portál felidézi: miután tavaly kiderült, hogy Fürst György Izraelbe menekült hat és fél éves börtönbüntetése elől, a 24.hu többször kereste az Orbán-kormány Igazságügyi Minisztériumát, azt tudakolva, kérik-e az egykori szocialista politikus kiadatását. Válasz nem érkezett, noha nemcsak a sajtóosztályt, hanem Tuzson Bence igazságügyi minisztert, a kabinetfőnökét, a helyettes államtitkárát, valamint a Nemzetközi Büntetőjogi főosztály akkori vezetőjét is kérdezték.

A portál a Fidesz választási veresége után ismét megkereste az Igazságügyi Minisztériumot az ügyben. Az immáron Görög Márta vezette tárca azt a tájékoztatást adta, hogy

mind Magyarország, mind Izrael részese a Párizsban 1957. december 13-án kelt európai kiadatási egyezménynek. Ennek alapján a magyar Igazságügyi Minisztérium diplomáciai úton, 2026. május 12-én előterjesztette Fürst György kiadatási kérelmét.

A kiadatási kérelem tehát jóval több mint fél évvel Fürst szökése után és egy hónappal a Fidesz választási veresége után született meg, az Orbán-kormány minisztereinek utolsó munkanapján, aznap, amikor letették az esküt a Parlamentben a Tisza-kormány miniszterei.

Az igazságügyi tárca közlése alapján

a kérelemre az izraeli fél eddig nem válaszolt.

A portál megtudta azt is, hogy a volt politikusra az ellene hozott ítéletben foglalt hat és fél éves börtönbüntetésnél is több várhat, amennyiben kiadják Magyarországnak. A tavaly született ítélet szerint ugyanis Fürstöt 25 millió forint pénzbüntetésre is ítélték. Ennek a legnagyobb részét nem fizette be, 24 millió 748 ezer forinttal tartozik.

Szabó József, a Fővárosi Törvényszék szóvivője a 24.hu-t arról tájékoztatta, hogy a be nem fizetett büntetést a törvény értelmében börtönbüntetésre változtatták, így