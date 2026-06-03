Kokain volt az a fehér por, amelyet Hilarion orosz metropolita kocsijában talált a cseh rendőrség

Csehország;Oroszország;kábítószer;kokain;Hilarion;

2026-06-03 19:29:00 CEST

Beszámoltak a laboratóriumi vizsgálatok eredményéről a hatóságok.

Kokain volt az a fehér por, amelyet Hilarion orosz metropolita kocsijában talált május végén a cseh rendőrség – közölte Martina Richterová közép-csehországi rendőrségi szóvivő a Deník N internetes napilapnak nyilatkozva.

A hatóságok május 24-én vasárnap este a közép-csehországi Unhostban tartóztatták fel a metropolita autóját lakossági bejelentés alapján. A kocsi csomagtartójában az intézkedő hatóságok „fehér anyagot tartalmazó négy apró edényt” találtak. Hilarion a kábítószer-birtoklást tagadta.

– Megerősíthetjük, hogy a laboratóriumi vizsgálatok azt mutatták ki, hogy a fehér anyag kokain volt. Néhány grammról van szó

– mondta a rendőrségi szóvivő a lapnak. A hatóságok a metropolitát két nap múlva szabadon engedték, Hilarion ezután azonnal elutazott Moszkvába. A metropolita és az orosz állami hivatalok is provokációnak minősítették az esetet, és visszautasították, hogy Hilarionnak bármi köze lenne a gyanús fehér porhoz.

A metropolita a Telegramon megjelent nyilatkozatában megerősítette, a cseh rendőrség anélkül engedte szabadon, hogy vádat emelt volna ellene.

Mint arról már többször beszámoltunk, a korábban egy időn át Magyarországon élő Hilarion szívélyes viszonyt ápolt a bukott Orbán-kormánnyal. 2025 novemberében a VSquare nyomán írtuk meg, hogy bár az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) 2022-ben azt javasolta az Orbán-kormánynak, ne adjanak neki magyar állampolgárságot az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálathoz (FSZB) fűződő kapcsolatai miatt, a tiltakozásból végül az lett, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes közbelépésére végül gyorsított eljárásban kapta meg. (Családegyesítésre hivatkozva egyébként magyar állampolgár lett az akkori orosz metropolita édesanyja is.) Hilarion Magyarországon kitartóan lobbizott azért, hogy az Orbán-kormány orosz oligarchákat vetessen le az EU-s szankciós listákról, azóta pedig az is kiderült róla, hogy szexuálisan zaklatta az egyik ministránsfiúját, aki ezt a vádat egy videófelvétel nyilvánosságra hozatalával is bizonyította. Emiatt a metropolitát már korábban lefokozták és áthelyezték Karlovy Varyba.