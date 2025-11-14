VSquare: Az Alkotmányvédelmi Hivatal azt javasolta, hogy Hilarion metropolita ne kapjon magyar állampolgárságot, de figyelmen kívül hagyták

Semjén Zsolt;Alkotmányvédelmi Hivatal;magyar állampolgárság;Hilarion;

Az Alkotmányvédelmi Hivatal rájött, hogy Hilarion metropolita az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak dolgozik, csak az nem volt világos, milyen minőségben. Semjén Zsolt intézhette el, hogy ez ne számítson.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) 2022-ben azt javasolta az Orbán-kormánynak, ne adjanak magyar állampolgárságot Hilarion metropolitának az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálathoz (FSZB) fűződő kapcsolatai miatt. A figyelmeztetést az Orbán-kormány figyelmen kívül hagyta – derül ki abból a bejegyzésből, amelyet egy magyar kormányzatnak dolgozó forrásra hivatkozva Panyi Szabolcs tényfeltáró újságíró tett közzé csütörtök este a Facebookon.

E szerint amikor Hilarion még Budapesten szolgált, a magyarországi nemzetbiztonsági szervek olyan információkkal rendelkeztek, amelyek metropolitát egyértelműen az FSZB-hez, vagyis az orosz titkosszolgálathoz kötötték , vele kapcsolatban az az egyedüli nyitott kérdés az volt, hogy az FSZB tisztjeként dolgozott-e vagy „csak” beszervezték.

Az AH figyelmeztetését az Orbán-kormány egyébként olyannyira figyelmen kívül hagyta, hogy Hilarion végül gyorsított eljárásban kapta meg a magyar állampolgárságot. Ezért a vele minden jel szerint szívélyes viszonyban ápoló Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes járt közben, ráadásul, magyar állampolgár lett a metropolita édesanyja is, mégpedig „családegyesítés” címszó alatt. Hilarion nem is hagyta abba, kitartóan lobbizni kezdett Semjén Zsoltnál a többi között orosz oligarchák levételéért EU-s szankciós listákról.

Hilarion korábban Kirill pátriárka után az orosz ortodox egyház második embere volt, majd a magyarországi ortodox egyházmegye vezetője lett. Az, hogy magyar állampolgárságot kapott, csak egyrészt az FSZB-s kapcsolatai miatt rendkívül kínos, másrészt ugyanis kiderült, hogy szexuálisan zaklatta a ministránsfiúját, aki az ezt a vádat nemrég egy videófelvétel nyilvánosságra hozatalával is bizonyította. Emiatt már korábban lefokozták és áthelyezték Karlovy Varyba.