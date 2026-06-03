Három nagykövetet is felmentett Sulyok Tamás

Szijjártó Péter;felmentés;nagykövetek;Sulyok Tamás;Orbán Anita;

2026-06-03 21:31:00 CEST

Az erről szóló határozatok a szerdai Magyar Közlönyben jelentek meg.

Felmentett három nagykövetet Sulyok Tamás köztársasági elnök – derül ki a szerdai Magyar Közlönyből.

A határozatok szerint Sulyok felmentette

Breuer Klárát Magyarország helsinki nagykövetségének a vezetésére kapott megbízása alól. Az erről szóló, tavaly decemberi döntést még Szijjártó Péter jegyezte ellen. A 24.hu megjegyzi, Breuer Klára az új kormányban bilaterális kapcsolatokért felelős államtitkárként kap szerepet.

Íjgyártó Istvánt Magyarország varsói nagykövetségének a vezetésére kapott megbízása alól, Orbán Anita külügyminiszter előterjesztésére.

valamint Boros Miklóst Magyarország szófiai nagykövetségének a vezetésére kapott megbízása alól, ugyancsak Orbán Anita kezdeményezésére.

A dokumentumban az áll, a nagyköveteket „érdemeik elismerése mellett” mentették fel.