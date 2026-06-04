Uniós jogot sért az Orbán-kormány törvénye, a Pécs Pride szervezőjével szemben is ejtették a vádat

ügyészség;vádak;Pécs Pride;Buzás-Hábel Géza;

2026-06-04 12:03:00 CEST

Az ok ugyanaz, mint Karácsony Gergely esetében,

Az Európai Bíróság vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel a Pécsi Járási Ügyészség ejtette a gyülekezési szabadság megsértésének vétsége címén emelt vádat a 2025. évi Pécs Pride szervezőjével, Buzás-Hábel Gézával szemben - derül ki a vádhatóság honlapján közzétett közleményből.

A férfi ellen még 2026 februárjában emeltek vádat, amely vádemelés az elkövetéskor hatályos törvényi rendelkezésnek megfelelt. A vádirat benyújtását követően 2026 áprilisában az Európai Unió Bírósága ítéletében kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló, gyermekvédelminek nevezett melegellenes törvény több ponton sérti az uniós jogot. A bíróság döntése értelmében a jogszabály ellentétes az Európai Unió belső piaci szabályozásával, az alapvető szabadságjogokkal és az uniós alapértékekkel - áll a közleményben.

Az uniós jogra vonatkozó joggyakorlat alapján, amit a Kúria is több döntésében megerősített, a nemzeti bíróság köteles biztosítani az uniós jog elsőbbségét. Ha a nemzeti jogi szabály a közösségi joggal ellentétes, nem kell megvárni, hogy a nemzeti jogszabályt előzetesen jogalkotási, vagy bármely más alkotmányos eljárás útján megsemmisítsék. Mivel a vádirati tényállásban a gyülekezési hatóság a gyűlés megtartását kifejezetten a később megállapítottan uniós jogokat sértő rendelkezés alapján tiltotta meg, ezért az ügyészség vádiratában írt tényállás már nem valósít meg bűncselekményt. Ezért a Pécsi Járási Ügyészség a büntetőeljárási törvény alapján a vádat ejtette - tájékoztattak.

Lapunk beszámolt arról is, hogy Karácsony Gergely főpolgármesterrel szemben is ejtették a vádat a tavalyi Budapest Pride ügyében. Az indoklás abban az esetben is az volt, hogy felvonulást EU-s jogokat sértő jogszabályra hivatkozva tiltották be, így a megszervezése nem valósított meg bűncselekményt.

Amíg Karácsony Gergely korábban többször világossá tette, hogy ő jogi értelemben ez nem Budapest Pride-ot szervezett – a 2025. június 28-i felvonulást az alapján a 2009-es ombudsmani állásfoglalás alapján rendezték meg, amely szerint világos különbséget lehet és kell tenni a gyülekezési jog és az önkormányzati vagy állami szervek döntése alapján tartott rendezvények között – Buzás-Hábel Géza korábban jelezte, a Pécs Pride-ot kifejezetten nem önkormányzati rendezvényként tartották meg. Annak ellenérte sem – fűzhetjük hozzá –, hogy Péterffy Attila városi polgármester is részt vett rajta.