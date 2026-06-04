Elképesztő a névsor, 32 embert hallgattak ki, ismert politikusok letartóztatását kezdeményezték a kétmilliárd forintos budapesti korrupciós ügyben

Molnár Zsolt;Központi Nyomozó Főügyészség;korrupciógyanú;Puskás Péter;Őrsi Gergely;Czeglédy Gergő;parkfenntartás;

2026-06-04 11:20:00 CEST

A volt MSZP-s Molnár Zsolt mellett Őrsi Gergely II. kerületi polgármester és fideszes elődje, Láng Zsolt letartóztatását is kezdeményezték.

Tizenkét újabb személyt hallgatott ki gyanúsítottként a Központi Nyomozó Főügyészség abban a pártokon átívelő kétmilliárd forintos korrupciós ügyben, amivel az eljárásban eddig kihallgatottak száma 32-re nőtt – derül ki a abból a tájékoztatásból, amelyet csütörtökön adott ki a vádhatóság. A Telex kérdésére a KNYF megerősítette, hogy kezdeményezte Őrsi Gergely II. kerületi polgármester és a kerület korábbi fideszes vezetője, Láng Zsolt, Gór Csaba II. kerületi fideszes politikus és Puskás Péter, a budapesti III. kerületi Fidesz-elnök, Ceglédy Gergő MSZP-s önkormányzati képviselő, illetve Szkaliczki Tünde momentumos önkormányzati képviselő és Matisz Károly, a Momentum pártigazgatója letartóztatását is.

Mint ismert, a KNYF kedden több helyszínen tartott kutatásokat és lefoglalásokat. Az eljárási cselekmények során több tízmillió forint értékben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat, az ügyben pedig vagyonvisszaszerzési eljárás is zajlik.

A megalapozott gyanú szerint egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződésben álló cég tényleges irányítója 2011 és 2024 között önkormányzati vezetőket és politikai pozícióban lévő személyeket vesztegetett. A kifizetések célja az volt, hogy a vállalkozó cégei folyamatosan szerződésekhez jussanak, a meglévő szerződéseik fennmaradjanak, illetve a feltételeik javuljanak. A vesztegetés összege a közlemény szerint meghaladja a kétmilliárd forintot. A vállalkozó kezdetben a III. kerületi önkormányzatnál Puskás Péter fideszes alpolgármesternek fizetett rendszeresen. Ő ebből 70-30 százalékos arányban osztozott Czeglédy Gergő MSZP-s önkormányzati képviselővel, majd az önkormányzat vezetésében bekövetkezett politikai fordulat után megfordították az arányt.

A közlemény szerint Puskás Péter és Czeglédy Gergő a momentumos Szkaliczki Tünde önkormányzati képviselőnek is juttatott a pénzből, mert Szkaliczki Tünde rendszeresen támadta a parkfenntartási szerződést. A vállalkozó és momentumos Matisz Károly pártigazgató működött közre a kifizetésben, a vállalkozó pedig Matisz Károlyt külön is vesztegette azért, hogy befolyásolja a pártjához tartozó más képviselőket.

A gyanú a II. kerületi önkormányzatot is érinti. A vállalkozó először a fideszes expolgármesternek, Láng Zsoltnak, aztán utódának, a most már volt MSZP-s Őrsi Gergelynek is adott át pénzt rendszeresen. Az ügyészség szerint Láng Zsolt polgármestersége után is kapott pénzt kerületi önkormányzati képviselők befolyásolásáért, és Gór Csaba választókerületi elnöknek is fizettek. Molnár Zsolt volt parlamenti képviselő is folyamatosan kapott korrupciós pénzeket azért, hogy érvényesítse pártvezetői befolyását önkormányzati politikusok felett. A közlemény szerint Molnár Zsolt a pénzek kérésekor több esetben kapcsolataira, illetve a vesztegetési pénzek állítólagos továbbosztására hivatkozott.

Az ügynek van egy másik szála is – hívja fel a figyelmet a KNYF. E szerint int ugyanennek a vállalkozónak a segítségével egy közétkeztetési szolgáltatást végző cégcsoport tulajdonosa és ügyvezetője is megvesztegette az önkormányzati vezetőket a cégcsoport szerződéseinek biztosításáért. A cégcsoport képviselője a vállalkozó közreműködésével ugyanilyen okból Kőhegyi István pécsi vezető politikusnak is juttatott pénzt Molnár Zsolton keresztül.

A napokban kihallgatott gyanúsítottak közül nyolcan őrizetben vannak, letartóztatásukat az ügyészség kezdeményezte. A kényszerintézkedések tárgyában a bíróság ma dönt.