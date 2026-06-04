Megszólalt Sulyok Tamás, szerinte alkotmányos válság van, a Velencei Bizottság sürgősségi eljárásban tárgyalja a lemondása ügyét

lemondás;Velencei Bizottság;Sulyok Tamás;Magyar Péter;

2026-06-04 14:36:00 CEST

A Magyar Péter által többször is lemondásra felszólított köztársasági elnök mielőbb tárgyalni akar a testület Magyarországra érkező munkatársaival.

„A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget. A Velencei Bizottság már jelezte, hogy sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet” – derül ki abból a bejegyzésből, amelyet Sulyok Tamás tett közzé csütörtök délután a Facebook-oldalán.

A köztársasági elnök a lemondása körüli botrányban szólalt meg. Közlése szerint a Velencei Bizottság, vagyis az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testülete munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy tájékozódjanak a kialakult helyzetről. „Az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdjük” – zárta bejegyzését Sulyok Tamás.

Mint ismert, Magyar Péter még a Tisza győzelmével záruló parlamenti választás éjszakáján vette elő újra azt a kampányban már hangoztatott ötletet, közjogi méltóságok és más állami vezetők – ahogy ő fogalmazott, Orbán Viktor bábjai – távozzanak a hivatalukból. Tisztség vagy név szerint a Kúria, az Alkotmánybíróság, a Gazdasági Versenyhivatal, az Országos Bírói Hivatal, az Állami Számvevőszék és a Médiahatóság elnöke mellett Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt és Sulyok Tamás köztársasági elnököt is lemondásra szólította fel. Erre a határidő május 31. lett volna, amelynek a lejárta után, vagyis június 1-én Magyar Péter el is ment Görög Márta igazságügyi miniszterrel Sulyok Tamáshoz. A köztársasági elnök már korábban a Velencei Bizottságoz fordult, a héten pedig adott egy interjút Cicero magazinnak, amelynek a Sándor-palota honlapján megjelent változatából kihagyták Novák Katalin nevét.