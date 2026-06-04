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2026-06-04 15:41:00 CEST

Deák Dániel új utakra lép, már nem vezető elemző a XXI. Század Intézetnél

A sokat látott szakértő egyelőre titkolja, mihez kezd most, de ígérete szerint szombaton minden kiderül egy videóból.