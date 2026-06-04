Deák Dániel új utakra lép, már nem vezető elemző a XXI. Század Intézetnél, Facebook-oldalán a bemutatkozásánál sincs már feltüntetve sem az intézet, sem a Megafon – írja a Magyar Hang. A fideszes propagandista, a Megafon legismertebb arca, akit korábban a TV2-ben egy Magyar Péter nemi szervéről készített összeállításban sokat látott szakértőként szólaltattak meg, a lapnak csak annyit árult el, hogy új fejezetet nyit az életében, és szombaton egy videóban áll majd elő azzal, mi várható tőle a következőkben.
A lap emlékeztet arra, hogy a XXI. Század Intézet főigazgatója Schmidt Mária, igazgatója Békés Márton, stratégiai igazgatója G. Fodor Gábor, vezető elemzője pedig jelenleg Halkó Petra. Információik szerint a korábbi kormánypárti, a Fidesz választási veresége óta már ellenzéki propagandát hirdető médiumoknál hatalmas változások várhatók. Megjegyezték, eddig a Mandinertől távozott Hoppál Hunor és Móna Márk, akik Különutas néven indítottak új felületet, amelyen legutóbb már bírálták Hankó Balázst és Németh Balázst is.Deák Dániel kamera előtt beszélt egy Medián-felmérésről, de azonnal szóltak neki, hogy ilyen Medián-felmérés nem is létezik
A Magyar Hang szerint nagy változások várhatóak a Mandinernél, a Magyar Nemzetnél, a Borsnál és a Blikknél is. A Századvég már bejelentette a választás óta, hogy leépítés indul a cégnél, egyben azt írták, független elemzőintézetként folytatják. Leépítés kezdődhet a Megafon mellett a Patriótánál is.„Semmi értelme már, de mindegy” – bekapcsolva maradt egy mikrofon a Patrióta stúdiójában, Deák Dániel magyarázkodikÚgy tűnik, hogy törölte, aztán visszatette a TV2 Tények azt az adást, amely két percen át Magyar Péter péniszéről szólt