Deák Dániel kamera előtt beszélt egy Medián-felmérésről, de azonnal szóltak neki, hogy ilyen Medián-felmérés nem is létezik

2026-03-31 21:21:00 CEST

A Megafon propagandistája-influenszere kezében egy paksamétát lobogtatva azt bizonygatta, hogy a Medián felmérése szerint a választókerületek többségében a Fidesz vezet, kár, hogy a Mediánnak nincsenek is mérései választókerületekről.

Eljutott hozzám a Medián friss, valódi mérése! - fogalmazta meg minden valószínűség szerint valótlan állításait a megafonos Deák Dániel a Facebookon közzétett videóbejegyzésében, azt bizonygatva, hogy szerdán a Medián kamu választókerületi előrejelzéseket fog publikálni, de ő megszerezte az „eredeti” dokumentumot.

A propagandista ehhez bizonyításképpen egy papírstócot lobogtatott a kezében, de magukat az iratokat már nem mutatta meg, csak egy grafikonon szemléltette az állítása szerint abban megfogalmazottakat, mielőtt Hann Endre újból megtévesztené a közvéleményt. E szerint 58 körzetben biztos Fidesz-győzelem várható, 36 körzetet jósolnak a Tiszának, 1 körzetben valaki más nyerhet, 11 pedig bizonytalan - állítja Deák Dániel anélkül, hogy ahhoz bizonyítékképpen megmutatná az állítólagos dokumentumot.

Hann Endre, a Medián ügyvezető igazgatója ezt követően a Klubrádiónak jelezte, a Mediánnak tulajdonított felmérés valójában nem létezik, szóval nem is létező adatairól posztolt a Megafon influenszere. A közvélemény-kutató felhívta a figyelmet, hogy valójában nincs is mérésük a legtöbb választókerületben. Felidézte, hogy Deák Dániel legutóbb azzal próbálta lejáratni a Mediánt, hogy a súlyozatlan adataikat hozta nyilvánosságra, de azok az adatok legalább valóban léteztek. Most viszont még csak nem is létezik olyan mérés, amelyről a propagandista beszél - jelezte.

A Mediánra azóta szállt rá a kormányzati propaganda, hogy a közvélemény-kutató - amely egyébként négy éve a nagy Fidesz-győzelmet is előrejelezte - felmérései egyre nagyobb Tisza-előnyt mutatnak, a legutóbbi kutatásuk szerint például már 23 százalékkal vezet a Magyar Péter-féle ellenzéki formáció, amelynek kétharmadra is van esélye.