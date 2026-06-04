Nébih: Napokon belül felszámolják a sertéspestissel érintett vállaji állományt

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye;NÉBIH;sertéspestis;

2026-06-04 18:11:00 CEST

Két vágóhídra juthattak el sertések a fertőzött telepről, amely körül 3 kilométeres körzetben védőzónát, 10 kilométeres körzetben megfigyelési zónát jelöltek ki.

Három-négy napon belül véget érhet a sertésállomány felszámolása a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Vállaj településen működő gazdaságban, ahol afrikai sertéspestis fertőzést mutattak ki a vizsgálatok; a telepről két vágóhídra juthattak sertések a lappangási idő alatt - ismertette Nemes Imre országos főállatorvos, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) elnöke csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón.

Az elnök elmondta, hogy a fertőzésre sertések elhullása miatt kellett gyanakodni, a megerősítő vizsgálatokat szerdán végezték. Az állomány felszámolása megkezdődött, annak végeztével a takarítás és fertőtlenítés következik. Tájékoztatása szerint a 21 napos lappangási idő alatt két vágóhídra juthattak el sertések a vállaji telepről, amely körül 3 kilométeres körzetben védőzónát, 10 kilométeres körzetben megfigyelési zónát jelöltek ki. Ezen belül minden sertésen klinikai vizsgálatot végeznek, és laboratóriumi mintát vesznek.

Az esetről értesíteni kell a kiviteli célországokat, a mentesség visszaszerzése 2 hónap múlva várható, ha nem mutatják ki más belföldi telepen is a vírust - jelezte Nemes Imre. A Nébih elnöke szerint a vármegyének ez a része nem tekinthető jelentős sertéstartó vidéknek, emiatt jó az esély az afrikai sertéspestis megfékezésére. Hangsúlyozta, hogy a vásárlókat nem fenyegeti semmilyen veszély, a Magyarországon kapható sertéshús és az abból készült összes készítmény biztonságos, nyugodtan fogyasztható. Az elnök megjegyezte, hogy az afrikai sertéspestis a térség más államait is érinti, köztük több szomszédos országot.

A Nébih csütörtökön közleményben hívta fel a sertéstartók figyelmét a járványvédelmi előírások betartására, a fertőtlenítési eljárások végrehajtására. A telepeket zárva kell tartani, korlátozva az idegenek és a járművek belépését, a házi sertések pedig nem érintkezhetnek vaddisznókkal közvetett módon sem, eszközök vagy takarmány révén. Hirtelen lázas megbetegedés, vérzéses tünetek vagy elhullás esetén az állatorvosokat azonnal értesíteni kell.

Magyarországon az afrikai sertéspestist 2018-ban mutatták ki, de mostanáig csak vaddisznókban volt jelen. Emberre nem veszélyes, de a sertéságazatban komoly károkat okozhat, mert nem gyógyítható, és nincs ellene vakcina - tájékoztatott közleményében a Nébih.