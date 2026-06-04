Kell a pénz, heti több mint 200 millió forintért bérelhető a Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc által használt Rose d’Or

Kiadóvá vált a Rose d’Or luxusjacht, amelyen 2023 óta többször Mészáros Lőrincet és családját látták - írja az Átlátszó.
A portál szerint a jacht május 22-én Trogirból Zadarba, majd onnan egy kis kitérővel Rijekába ment, és azóta a horvát kikötőben horgonyoz. Nagy valószínűséggel már nem Mészáros Lőrinc használja, mert őt és Várkonyi Andreát május 30-án Budapesten, a Puskás Arénánál fotózták le, miközben a hajó még Zadarnál járt. A 62 méteres hajó bérleti díja heti 540-620 ezer euró, vagyis nagyjából 196-223 millió forint, plusz az egyéb költségek.
A Rose d’Or-ról korábban a Szabad Európa máltai cégadatok alapján azt írta, hogy az a Mészáros Lőrinc és részben a magyar állam tulajdonában álló MBH Bank lízingcégéhez, az Euroleasing Zrt.-hez tartozik. A hajó ára a SuperYachtFan nevű oldal szerint 27-30 milliárd forint lehetett. A jachton hat kabinban 12 vendég fér el, a kiszolgálásukról akár 13 fős személyzet gondoskodhat; a felszereltséghez jacuzzi, medence, szauna, légkondicionálás, wifi, szobakerékpár, futópad és jetski is tartozik.Mészáros Lőrinc idén is 27 milliárdos jachtján pihen Várkonyi AndreávalMegvan a NER új kedvenc szuperjachtja, Mészáros Lőrincet és Várkonyi Andreát fotózták a fedélzetén
Egyelőre nem tudni, hogy a hajónak új tulajdonosa lett-e vagy az Euroleasing Zrt. döntött a bérbeadásáról. A hirdetés mindenesetre már elérhető az IYC és a Yachtcharterfleet oldalán is; az Átlátszó szerint az sem ismert, pontosan mióta szerepel a kínálatban.
A cikk kitér arra is, hogy a kormányközeli vállalkozókhoz kötött más luxushajók közül a Lady MRD továbbra is bérelhető, jelenleg 196 ezer eurós, körülbelül 70 millió forintos kezdőártól. A Seagull MRD-t eladásra hirdették meg, 24,95 millió euróért, vagyis nagyjából 8,9 milliárd forintért keresnek rá vevőt.
Mészáros Lőrinc érdekeltségeinél közben nem látszik pánik: a Telex gyűjtése alapján az Opus Global 10,5 milliárd forint osztalékot fizet a 2025-ös év után, amelyből Mészáros nagyjából 5 milliárd forintot kaphat. A Talentis Group Beruházás-szervező Zrt. 40,2 milliárd forint adózott eredménnyel zárta az évet, az Euroleasing Zrt. pedig 3 milliárd forint osztalékot fizet ki a részvényeseknek.Veszteséges Mészáros-cégé lett a 27 milliárdos luxusjacht, azt sem látni, miből futja az évente 2,4 milliárdba kerülő fenntartására