Fertőtlenítés az oka, hogy a barna víz folyik a csapból a baleseti intézetben

egészségügy;baleseti intézet;

2026-06-04 17:49:00 CEST

A melegvizes rendszerben észlelhető a probléma, a hidegvizes csapból folyó víz iható.

Ígértük, ha a kórház reagál, visszatérünk az országos baleseti intézet, hivatalos nevén a Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ betegellátási nehézségeiről szóló csütörtöki cikkünkre. Egyebek mellett arról írtunk, a csapokból hónapok óta sötétbarna víz folyik. A szakemberhiányt pedig tetézi, hogy az elmúlt héten több műtős fiút is elvittek a rendőrök, úgy tudjuk: drogterjesztéssel kapcsolatos eljárás indult ellenük.

A fertőzésveszély elhárítást érintő, illetve a betegellátás biztonságát garantáló intézkedésekre kérdeztünk rá. A kérdéseink egy részére kaptunk választ, amelyből az derült ki, hogy az ügyeletet eddig biztosították. Továbbá

„a műtők humánerőforrás hiányának orvoslása az Országos Kórházi Főigazgatósággal, mint fenntartóval és az irányító Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórházzal együttműködésben jelenleg is zajlik.”

A barna víz forrásáról annyi derült ki, hogy „annak oka, hogy a melegvizes rendszerben - Legionella baktériumok túlszaporodásának megelőzése és a vízhálózat fertőtlenítése érdekében - 2026.03.24-én új REDO rendszer (ez egy rendkívül speciális, környezetbarát vízfertőtlenítő és csíramentesítő technológia - a szerk.) üzemeltettek. Kihívást jelent az üzemeltető Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság számára a kényes egyensúly megteremtése a Legionella elpusztítását szolgáló még elégséges vegyszer és a több évtizedes amortizált vízvezeték belső falában történt lerakódások kioldódását okozó koncentráció között, ami az elszíneződést okozza.”

A főigazgató válasza azt is tartalmazza, hogy „a hidegvizes csapból folyó víz fogyasztásra alkalmas, mindemellett minden szervezeti egység számára biztosítva van a kórházi vízellátástól független ivókút.”

A kórház vezetője szükségesnek látta megemlíteni, hogy szerinte téves volt az az információnk, miszerint az elmúlt másfél évben 110 munkatárs hagyta el az intézményt. Ezzel szemben szerinte az a helyzet, hogy „2025-ben a Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központba belépő új kollégák száma 208, a kilépők száma 139. 2026-ban, a mai napig bezárólag 68 új munkaerő felvétele történt és 67 kollégánk távozott. Összesítve a másfél év adatait a be- és kilépő munkaerő egyenlegünk plusz 70 fő.”

Ugyanakkor azt a kórház tájékoztatója is elismeri, hogy „egyes szakmákban a távozók és a belépők aránya mínuszban van, ilyen például a műtő szakasszisztensek, műtőssegédek, idegsebészek munkacsoportja.”