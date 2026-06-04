Egyre több a baj a baleseti intézetben, a csapból hónapok óta barna lé folyik, a műtős fiúkat rendőrök vitték el a drog miatt

egészségügy;vízszennyezés;drogdíler;betegellátás;szakemberhiány;baleseti intézet;Országos Kórházi Főigazgatóság;

2026-06-04 05:50:00 CEST

Még az ág is húzza az országos baleseti intézetet, hivatalos nevén a Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központot. A csapokból hónapok óta sötétbarna víz folyik, a szakemberhiányt pedig tetézi, hogy a múlt héten több műtős fiút is elvittek a rendőrök, úgy tudni: drogterjesztéssel kapcsolatos eljárás indult ellenük.

Nem elég, hogy a rendőrök a legjobb műtős fiúkat gyűjtötték be, de a keddi kórházi állománygyűlésen egy rendkívül kínos és méltatlan drogprevenciós előadást kellett végighallgatniuk a dolgozóknak – fogalmazott egyik forrásunk, aki szerint egy rendőrtiszt tegeződve egy középiskolás színtű drogprevenciós tájékoztatót tartott a kórházi személyzetnek. Arra a kérdésükre, hogy a kórházi gyógyszerekkel éltek-e vissza, azt válaszolta: nem, egy szokásos utcai drogterjesztő hálózatot működtethettek.

A műtős fiúk rendőrségi begyűjtésével még tovább apadt az egyébként is egyre foghíjasabb ellátószemélyzet. A műtő jelenleg csak „30 százalékos kapacitással működik”, vagyis a szükséges személyzetnek nagyjából a harmada áll rendelkezésre. „A súlyos szakemberhiány és túlterheltség miatt számos júniusi műtétet töröltek vagy elhalasztottak”. A műtétek csúszása már a mindennapi akut ellátást is érinti.

„Van olyan reggel, amikor 10-15, esetenként akár 20 elmaradt műtét torlódik fel”

– mondta forrásunk. Hozzátette: a tervezett műtétek egy részét végül az ügyeleti idő terhére próbálják elvégezni, ami az akut ellátásban további csúszásokat okoz. Azaz a kiírt programokat folyamatosan törlik, mert nincs elegendő személyzet és műtéti kapacitás. Forrásunk szerint egy értekezleten egyenesen úgy fogalmaztak:

„aki tud műtősnőt, hozza, az se baj, ha nem ért hozzá, majd be lesz iskolázva”.

A dolgozók szerint a helyzet különösen veszélyes az idegsebészeti ellátásban. Megtudtuk: jelenleg három idegsebész távozik az intézetből, és felmerült, hogy a jövőben már a traumás idegsebészeti ügyelet folyamatos biztosítása is veszélybe kerülhet. A fiatal orvosok oktatása is akadozik, mert „nincs, aki tanítsa őket”. Forrásaink elmondták azt is, hogy

Szakértők szerint

az elmúlt másfél évben több mint 110-en, köztük orvosok és szakdolgozók távoztak a kórházból, sokan az egyre elviselhetetlenebb betegellátási körülmények miatt.

Forrásaink arról is beszéltek, hogy a csapokból hónapok óta tiszta víz helyett valamilyen barna lötty folyik. Ez egyszerre utalhat elöregedett, rozsdás csőhálózatra és potenciális fertőzésveszélyre. A barna szín tipikusan magas vas- és mangántartalomra, illetve a csőfalról leváló rozsdára és üledékre utal. Lakossági környezetben ezt gyakran „esztétikai problémának” minősítik, ám kórházi környezetben a vízminőség közvetlen betegbiztonsági kérdés, hiszen a csapvizet nemcsak ivásra használják, hanem kézmosásra, bemosakodásra, sebtisztításra, eszközök előmosására és a betegek ellátására is.

ha a személyzet még tisztálkodásra vagy bemosakodásra sem tudja biztonsággal használni a vizet, az az infekciókontroll-protokollok betarthatóságát is veszélyezteti.

Az egyik ott dolgozó orvos szerint szakmai minimumként azonnal indokolt lenne a mikrobiológiai és kémiai vízvizsgálat a teljes vízhálózaton, és nyilvánossá kellene tenni az eredményeket. Ivásra, sebellátásra és betegellátási célokra csak igazoltan biztonságos víz használata lenne elfogadható.

Egyik forrásunk úgy emlékezett, eddig a vezeték javítására hivatkozva már hat éjszakára lezárták a teljes kórház vízellátását, miközben a műtőkben beteget operáltak. Hozzátette:

az intézeti epidemiológiai szolgálat hónapokkal korábban kérte a víz mikrobiológiai vizsgálatát, de erre állítólag nem érkezett válasz, és mintavétel azóta sem történt meg.

Ám ha ez nem volna elég – tette hozzá kollégája - akkor még ott a liftek problémája. Az intézet 3-as személyliftje hónapok óta nem működik, javítása várhatóan csak szeptember végére készülhet el.

A fentebb érintett problémák megoldására tett intézkedésekről érdeklődtünk a fenntartó Országos Kórházi Főigazgatóságon és intézmény főigazgatójánál is. Amint a válasz megérkezik, beszámolunk róla.