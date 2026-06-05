Ismét felfüggesztette budapesti járatait a Flydubai

Budapest;légi közlekedés;Dubaj;FlyDubai;

2026-06-05 06:52:00 CEST

Július végéig menetrendi és operatív okokra hivatkozva.

A Flydubai átmeneti menetrendi és operatív okokra hivatkozva július végéig törölte Dubaj és Budapest közötti járatait – derül ki a légitársaság AIRportal-nak küldött tájékoztatásából.

A Flydubai budapesti járatai február végén, az Irán körüli konfliktus miatt álltak le. A legutóbbi tájékoztatás szerint a járatok május 22-től váltak újra érhetővé, kezdetben csak hetente háromszor, a megszokott napi járat visszaállítását június végére tervezték. A portál szerint az nem ismert, hogy a mostani, július végéig tartó járattörlések összefüggésben állnak-e a kuvaiti nemzetközi repülőteret ért keddi iráni dróntámadással, amely átmeneti működési zavarokat okozott a térség légi közlekedésében.