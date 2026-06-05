Újabb részletekre derült fény, az Orbán-kormány üzleti köreinek is bőkezűen osztogatta a diplomata-útleveleket Szijjártó Péter tárcája

Külügyminisztérium;Szijjártó Péter;diplomata útlevél;

2026-06-05 08:15:00 CEST

A külképviseleteket karban tartó és a trieszti kikötőprojekttel megbízott cég vezetője is kapott ilyen okmányt.

Nagyjából tucatnyi, az előző kormánnyal üzleti vagy más módon kapcsolatban álló személyről tudta meg a 444, hogy a korábban megjelentekhez hasonlóan diplomata-útlevelet kaptak a volt Külgazdasági és Külügyminisztériumtól (KKM).

A portál az érintettekről megkérdezte a frissen felállt Külügyminisztériumot, mely megerősítette az értesülést. A korábban nyilvánosságra kerültekhez hasonlóan a jelenlegi vezetés kezdeményezi az okmányok bevonását.

A cikk szerint diplomata-útlevelet kapott például a Mega Logistic Zrt. felső vezetésének több tagja, köztük Lóki Géza tulajdonos és szintén IT-tag felesége is. 2019 óta a Mega Logistic látta el központilag a különböző külképviseletek és diplomáciai egységek karbantartását és műszaki üzemeltetését. A 444 tudomása szerint Lóki és felesége maguk igényelték diplomata-útleveleiket négy évvel ezelőtt, de több más vezető, sőt, üzemeltetési munkatárs is kapott hasonló okmányt a cégnél. A vállalat a portál megkeresésére azt írta: „A Külügyminisztériummal fennálló szerződéses kötelezettségeink folyamatos és zökkenőmentes teljesítése érdekében társaságunk több vezetője rendelkezik hivatalos útlevéllel. Vezetőink nem minősülnek közszereplőnek, ezért további, a személyes jogaikat érintő tájékoztatást nem áll módunkban adni.”

A Metalcom Zrt. esetében szintén több vezető tisztségviselő igényelt és kapott ilyen úti okmányokat. Ez Bozó Zoltán cége, aki 2014-ben fideszes jelöltként indult a szentesi polgármester-választáson, de elbukott, és aki maga is igényelt és kapott is diplomata-útlevelet. Bozó távközlési beruházásokkal foglalkozó vállalkozása a menekültválság után futott fel: a szentesi Metalcom üzemeltette a déli határon épített kerítést öt év alatt 6,5 milliárd forintért. Cége a jelzőrendszerrel ellátott okoskerítés kiépítésében is szerepet kapott, ami sajtóhírek szerint 18 milliárdos projekt volt. 2019-ben a Metalcom megvásárolta George Hemingwaytől a Budapest Honvéd futballklubot, végül 2024-ben továbbadta a csapatot Leisztinger Tamásnak (a Népszava tulajdonosának – a szerk.). Bozó Zoltán 2024-ben is elindult a szentesi polgármester-választáson, de akkor sem tudott nyerni. Egyébként nemcsak a tulajdonos Bozó Zoltán, hanem a cég legalább négy további egyszerű munkatársa is kapott diplomata-útlevelet a KKM-től a 444 információi szerint.

De diplomata-útlevelet kapott a Comitatus-Energia Zrt. vezető tisztségviselője, Kővári Dénes is. A Comitatus-Energia Zrt. állami tulajdonban volt, mielőtt a kormány a Manevi Zrt.-vel közösen a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány tulajdonába utalta azt. Fő tevékenysége a saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása és üzemeltetése, és elsősorban határon túli ingatlanok megszerzésével és kezelésével kapcsolatos projektekben vesz részt. 2019-ben a kormány ezen a cégen keresztül tett 3 milliárdos ajánlatot egy szlovéniai üdülőközpontra.

Az Adria Port Zrt.-t vezető Garai Péter Tibor is diplomata-útlevelet kapott. Ez a cég volt felelős a trieszti kikötőprojekt megvalósításáért, vagyis lett volna. A céget 2019-ben alapították, akkor Szijjártó Péter három évre rá tervezte a nyitást. Ebből lett előbb 2026, aztán tavaly már 2027-nél tartott.

A 444 a Külügyminisztériumnál, valamint a Miniszterelnökségnél is ellenőriztette a cégneveket. A következő választ kapta:

„A kormány megerősíti, hogy a megkeresésében szereplő cégeknél van olyan munkatárs, vagy munkatársak, aki, akik kaptak diplomata-útlevelet. Az igénylésnél általában azt tüntették fel, hogy az okmányra hivatalos ügyintézésekhez és a külföldi utazásokhoz illetve a munkák helyszínén való tartózkodáshoz van szükség. Az érintett valamennyi diplomata-útlevél esetében a visszavonásukat javasolja a külügyminisztérium.”

Május végén nyilvánosságra került már egy sor név, akik diplomata-útlevelet kaptak, látszólag indokolatlan módon. A külügy szerint csaknem 500 diplomata-útlevelet adtak ki egyedi kérés szerint, és összesen 776 diplomata- és 167 szolgálati útlevél visszavonását javasolják. Velkey György László államtitkár úgy véli, a legtöbb esetben az volt a cél, hogy megkönnyítsék a NER-közeli szereplők magánutazásait, nem pedig, hogy segítsék a diplomaták nemzetközi tevékenységét. Beszámolt arról is: Semjén Zsolt és Rogán Antal mellett a leggyakrabban Habony Árpád volt ezeknek az okmányigényléseknek a felterjesztője.