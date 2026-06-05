Vitézy Dávid;kormányszóvivő;

Minden magyar ember számára látható, érezhető fejlesztések

A jövő héten benyújtják az Országgyűlésnek azt a korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amely a csaknem hatezer milliárd forintnak megfelelő EU-s támogatás felhasználásához kell. Ennek a befagyasztott EU-s forrásnak a felszabadításáról Magyar Péter a múlt héten tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. 

Vitézy Dávid elmondta, a Tisza-kormány ülésének a legfontosabb témája az uniós források hazahozatala volt. Összesen 16,4 milliárd euró uniós forrás érkezik így Magyarországra, minden magyar ember számára látható, érezhető fejlesztéseket fog ez támogatni.

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