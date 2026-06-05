Minden magyar ember számára látható, érezhető fejlesztések

A jövő héten benyújtják az Országgyűlésnek azt a korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amely a csaknem hatezer milliárd forintnak megfelelő EU-s támogatás felhasználásához kell. Ennek a befagyasztott EU-s forrásnak a felszabadításáról Magyar Péter a múlt héten tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.Ursula von der Leyen bejelentette, hogy Magyarország megkaphat több mint 14 milliárd euró eddig befagyasztott támogatást, a magyar diákok újra részt vehetnek az ErasmusbanUrsula von der Leyen a Népszavának: Ezt a pénzt megérdemlik a magyarok, versenyt futottunk az idővel, és nyertünk
Vitézy Dávid elmondta, a Tisza-kormány ülésének a legfontosabb témája az uniós források hazahozatala volt. Összesen 16,4 milliárd euró uniós forrás érkezik így Magyarországra, minden magyar ember számára látható, érezhető fejlesztéseket fog ez támogatni.