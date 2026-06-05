Vitézy Dávid: Az Intercity-flotta állapota szégyen

sajtótájékoztató;Vitézy Dávid;InterCity;Tisza-kormány;

2026-06-05 10:23:00 CEST

Új indítási beruházás az elektromos hálózat fejlesztése, a megújuló energia arányát szeretnék növelni. További kétmilliárd eurós tőkeemelés lesz a a Fejlesztési Bankban: lesz a kkv-knak új támogatási program, illetve bérlakás- és kollégiumfejlesztési program. Cél a HÉV és a vasúti járműpark megújítása. Kiemelte, ebbe Lázár János belebukott, az Intercity-flotta állapotát pedig szégyennek nevezte. Kiemelte, jelentős, összehangolt kormányzati operációra van szükség, hogy a feltételeket határidőre teljesíteni tudják.