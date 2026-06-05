Lemondott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke

lemondás;Magyar Máltai Szeretetszolgálat;Vecsei Miklós;

2026-06-05 14:01:00 CEST

A szervezet kiemelte, a jövőben is igényt tart Vecsei Miklós tudására és tapasztalataira.

Lemondott tisztségéről Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke – közölte a szervezet pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a karitatív szervezetben 1990 óta vezető szerepet betöltő Vecsei Miklós

az elnökség csütörtökön tartott ülésén jelentette be lemondását.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat felidézi, Vecsei Miklós 36 éve kezdődött pályafutása során előbb a hajléktalanellátást megújító kezdeményezéseivel, majd a legszegényebb családok, szegregátumok, kistelepülések megmentésére indított Jelenlét programmal hívta fel magára a figyelmet.

A közlemény kiemeli: a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a jövőben is igényt tart Vecsei Miklós tudására és tapasztalataira, egyebek között az általa életre hívott, a felzárkózó településeken megtermelt termékeket kínáló, Budapesten és Szécsényben működő FeteKert kávézót és mintaboltot irányítja majd.