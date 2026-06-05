Lemondott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke

Lemondott tisztségéről Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke – közölte a szervezet pénteken az MTI-vel.
A közlemény szerint a karitatív szervezetben 1990 óta vezető szerepet betöltő Vecsei Miklós
az elnökség csütörtökön tartott ülésén jelentette be lemondását.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat felidézi, Vecsei Miklós 36 éve kezdődött pályafutása során előbb a hajléktalanellátást megújító kezdeményezéseivel, majd a legszegényebb családok, szegregátumok, kistelepülések megmentésére indított Jelenlét programmal hívta fel magára a figyelmet.
A közlemény kiemeli: a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a jövőben is igényt tart Vecsei Miklós tudására és tapasztalataira, egyebek között az általa életre hívott, a felzárkózó településeken megtermelt termékeket kínáló, Budapesten és Szécsényben működő FeteKert kávézót és mintaboltot irányítja majd.Először nekünk kell megváltozni - interjú Vecsei MiklóssalVörösbe fordult adósság - Fókuszban a legnehezebb körülmények között élő gyerekek