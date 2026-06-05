Szondi Vanda: A kormánynak sok a dolga, pont nem foglalkozott azzal, mi van a falon – Videó!

Fidesz;sajtótájékoztató; NER;hitvallás;Tisza-kormány;

2026-06-05 15:09:00 CEST

A csütörtöki kormányszóvivői sajtótájékoztatón Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert kérdeztük a HÉV- és InterCity vonatok beszerzését ért kritikákról, a vagyonnyilatkozatra kötelezettek köréről és arról, miért lóg még mindig a közintézmények falán a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata. Utóbbi kérdésre Szondi Vanda kormányszóvivő válaszolt.

A Nemzeti Együttműködés Nyilatkozat a Fidesz politikai hitvallása, még a második Orbán-kormány színre lépése után, 2010. június 14-én fogadta el a parlament. Az van benne, hogy a 2010. április 10-én és 25-én tartott parlamenti választás forradalom volt, a negyven éven át tartó kommunista uralom és a rendszerváltást követő húsz év után. Új társadalmi szerződés született, amelyben a magyarok egy új rendszer, a Nemzeti Együttműködés Rendszere (NER) megalapítása mellett döntöttek. Ez ért véget a Tisza párt 2026. április 12-i választási győzelmével, a Fidesz, illetve Orbán Viktor ötödik kormányának a bukásával.

A Tisza-kormány – írta meg elsőként a Népszava – amúgy igenis foglalkozik azzal, mi lóg a falon, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a héten már elkérte a múzeumoktól elkérte a listát, milyen műveiket adták oda nem közgyűjteményi célokra.