Itt a lista, ezt a 20 festményt adta oda a Nemzeti Múzeum az Orbán-kormánynak

Orbán-kormány;lista;festmény;műtárgy;Nemzeti Múzeum;kölcsönzés;

2026-06-04 19:43:00 CEST

A várbeli minisztériumok falait a többi között Benczúr Gyula, Orlai Petrich Soma, Barabás Miklós alkotásaival díszítették. Ezeket tehát nem láthatta a nagyközönség, csak a minisztériumok politikusai és más munkatársai. A múzeumi kölcsönzés más állami intézményeket is érint. Mutatjuk a listát.

Hétfőn elsőként a Népszava írt Sári Zsolt, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium államtitkára bejelentéséről, hogy felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyeknek kölcsönzött múzeumi műtárgyak helyzetét. A döntésről három nappal később a Facebook-oldalán beszámolt a tárca vezetője, Tarr Zoltán is, hozzáfűzve, minden múzeumtól elkérték azoknak a műtárgyaknak a listáját, amelyeket nem közgyűjteményekben helyeztek el. A tárcavezető hangsúlyozta, látni akarják, hova kerültek a műtárgyak, és milyen szerződések kapcsolódtak ezekhez.

A HVG korábban összegezte a kormányzat által intézményekbe kikölcsönzött műalkotásokat. Lapunk is kikérte a Magyar Nemzeti Múzeumtól a listát, a múzeum jelezte, több éve, de inkább több évtizede áll kapcsolatban közintézményekkel, melyek közül vannak, amelyekben a Magyar Nemzeti Múzeum kölcsönbe került műtárgyai biztosítják az állami épületek, közhivatalok (pl. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Károli Gáspár Református Egyetem – Rektori Hivatal, Pest Megye Önkormányzatának Hivatala, minisztériumok) reprezentatív tereinek méltóságát - azaz nemcsak kormányzati intézmények érintettek. Az ilyen esetekben a festmények közül többet is restauráltatott és/vagy bekereteztetett a kölcsönző, írta a MNM. Legutóbb 2025 tavaszán az MNM akkori elnöke kapott ilyen tárgyú megkeresést, azóta nem érkezett hasonló igény.

A Várkapitánysággal műtárgyak kölcsönzése miatt összesen 20 festmény miatt van kapcsolatban az intézmény.

1. Ismeretlen 18. századi festő: Zrínyi Miklós, olaj, vászon; 89x70,5 cm; lt. sz.: 1522.

2. Stetka Gyula: Tisza István, olaj, vászon; 142x98 cm; (kerettel: 161x117,5 cm), ltsz.: 2246.

3. Than Mór: Gr. Batthyány Lajos, olaj, vászon; 58x45 cm; (kerettel: 69,5 x 58 cm), ltsz: 1553.

4. Ismeretlen festő: Széchenyi István, olaj, vászon; 91,5x75,5 cm; (kerettel: 108x93,5 cm), ltsz:76.20.

5. Schoefft Ágoston: Gróf Széchenyi István, olaj, vászon; 81x62,5 cm; (kerettel: 93x78 cm), lt. sz.: 2263.

6. Pállik Béla (Benczúr Gyula köre): Tisza Kálmán, olaj, vászon; 133 x 94 cm; (kerettel: 153 x 113 cm), lt. sz.: 818.

7. Barabás Miklós: Baross Gábor, olaj vászon; 73,5x63 cm; (kerettel: 93x78 cm), ltsz: 99.1.

8. Temple János: Lónyay Menyhért, olaj, vászon, 140 x 100 cm, lt.sz.: 505.

9. Horovitz Lipót után Pap Henrik: Trefort Ágoston, olaj, vászon, 146 x 113 cm, lt.sz.: 524.

10. Vajda Zsigmond, Benczúr Gyula után: Gróf Andrássy Gyula, olaj, vászon, 151 x 100,5 cm, lt. sz.: 1660.

11. Paczka Ferenc: Batthyány Lajos portré, olaj, vászon, 161 x 120,5 cm, lt. sz.: 2210.

12. Than Mór: Batthyány Lajos portré, olaj, vászon, 48 x37,4 cm, lt. sz.: 2040.

13. Brüch, Oskar: Fejérváry Géza, olaj, vászon, 148 x 98 cm, lt. sz.: 1901.

14. Glatter Gyula: Khuen-Héderváry Károly, olaj, vászon, 146 x 86 cm, lt. sz.: 2199.

15. Benczúr Gyula: Lónyay Menyhért, olaj, vászon, 85,5 x 70 cm, lt. sz.: 2105.

16. Pongrácz Károly, László Fülöp után: Szapáry Gyula miniszterelnök, olaj, vászon, 112,5 x 88,5 cm, lt. sz.: 2106.

17. Lippay Bertalan (Berthold Dominik): Széll Kálmán, olaj, vászon, 130 x 88 cm, lt. sz.: 966.

18. Sárkány Gyula: Teleki Pál miniszterelnök, olaj, vászon, 139 x 89 cm, lt. sz.: 1927.

19. Benczúr Gyula: Wekerle Sándor, olaj, vászon, 134,5 x 95,5 cm, lt. sz.: 1926.

20. Orlai Petrich Soma: Wenckheim Béla, olaj, vászon, 86 x 73 cm, lt. sz.: 2118.

Tarr Zoltán bírálta az Orbán-kormány politikusait is. Úgy fogalmazott, az elmúlt időszakban világossá vált, hogy úgy álltak a magyar nemzeti műtárgyakhoz, mintha plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között.

Jelezte, a minisztérium álláspontja továbbra is az, hogy nem egyéni politikai érdek vagy ízlés dönt a múzeumi műtárgyak sorsáról. „A műtárgy nemzeti közkincs, a magyar nép kulturális gyarapodását szolgálja" - zárta sorait Tarr Zoltán.