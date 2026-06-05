Magyar Péter: 50 milliárd forint közpénzt spórolunk meg négy év alatt a képviselői fizetések csökkentésével

költségcsökkentés;spórolás;fizetéscsökkentés;országgyűlési képviselők;közpénzek;Magyar Péter;

2026-06-05 16:49:00 CEST

A képviselők a jelenlegi havi bruttó 2,18 millió forint helyett 1,30 milliót kapnak.

Minimum 50 milliárd forint közpénzt spórolunk meg négy év alatt a képviselői fizetések csökkentésével és az eddigi óriási képviselői költségkeret jelentős megvágásával – posztolta Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök négy nappal azután, hogy a parlament megkezdte az Országgyűlésről szóló törvény és az azzal összefüggő egyes törvények költségcsökkentéssel kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitáját.

A június 1-jei hétfő ülésnapon minden parlamenti frakció vezérszónoka támogatta a törvényjavaslatot. A vitában az egyik előterjesztő, Kalázdi-Kerekes Kinga, a Tisza párt képviselője is említette a kormányfő által közzétett számot. – A javaslat elfogadásával az Országgyűlés működése a következő négy évben 50 milliárd forinttal kevesebbe kerül majd, ez azt üzeni az embereknek, hogy az állam végre saját magán kezdi a takarékoskodást – mondta a politikus.

Mint azt a kormánypárti képviselő kiemelte, a Tisza-kormány nehéz gazdasági és költségvetési helyzetben vette át az ország irányítását, az elmúlt években az állam működését rendszerszintű pazarlás, korrupció és ellenőrizetlen közpénzfelhasználás jellemezte. A fideszes Panyi Miklós pártja támogatása ellenére mindezt vitatta, és szerinte elfogadható állapotban van a magyar gazdaság.

Amint arról lapunk is beszámolt, a képviselők a jelenlegi havi bruttó 2,18 millió forint helyett 1,30 milliót kapnak, az alapfizetésük ezentúl ugyanis nem a háromszorosa, hanem „csak” az 1,8 szorosa lehet az átlagbérnek. Ezen túl jelentősen szűkül a parlamenti képviselők által igénybe vehető juttatások és támogatások köre. A lakhatási támogatás 31 százalékkal, az irodabérletre fordítható keretösszeg 52 százalékkal, az alkalmazottakra fordítható keret 30 százalékkal csökkenne, megszűnne a képviselői mobiltelefon-költségtérítés valamint a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag-elszámolási lehetőség is. A maradványok pedig nem kerülhetnek a pártkasszákba, a fel nem használt közpénz visszakerül a központi költségvetésbe.