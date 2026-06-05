Karácsony Gergely idén is kitűzette a városházára a szivárványos zászlót

Budapest;Karácsony Gergely;szabadság;szeretet;pride;sokszínűség;szivárványos zászló;

2026-06-05 17:45:00 CEST

A főpolgármester szerint Budapest olyan város, ahol mindenki azt szeret, akit csak akar.

Ahogy 2019 óta minden évben, a Pride hónap kezdetekor most is kikerült a szivárványos zászló a városházára, mert magától értetődően ott a helye. Magától értetődő, mint két ember szerelme. Magától értetődő, hogy Budapest olyan város, ahol mindenki azt szeret, akit csak akar. Magától értetődő, hogy a Pride örömünnep, a szeretet ünnepe, a szabadság ünnepe. Budapest nagyszerűségét a sokszínűsége adja – írja pénteki Facebook-posztjában Karácsony Gergely.

A főpolgármester szerint ugyanis „mindannyiunknak megvan a saját Budapestje, és az én Budapestem nem létezik a te Budapested nélkül”. – Őrizzük meg ilyennek ezt a várost. Őrizzük meg sokszínűnek, őrizzük meg elfogadónak és szolidárisnak, hogy megőrizhessük szabadnak – fogalmazott Karácsony Gergely.

A Budapest Pride honlapja szerint ma, pénteken 19 órai kezdettel indul a Pride hónap, a belvárosi Erzsébet téren az Akvárium Klubban, ahol a 31. a Budapesti Pride Közösségi Fesztivál megnyitóját tartják. A felvonulás idén június 27-én lesz, amit pár napja bejelentettek a rendőrségen, és azt tudomásul is vették.

– „Legalább 350.000-en vonultunk fel a »betiltott« 30. Budapest Pride Felvonuláson, a Szabadság menetén. A hatalom mindent megtett, hogy megfélemlítsen, eltántorítson minket, még börtönnel is fenyegetett, de mi nem hátráltunk. A megfigyelőrendszereik élőben közvetítették, ahogy kibontakozik a rendszerváltás utáni Magyarország legnagyobb emberi jogi megmozdulása A szabadságszeretetünk és a bátorságunk tavaly meghátrálásra késztette az önkényt. Viszont még nem értünk célt Amíg egyetlen közösség is jogfosztásban él Magyarországon, addig a teljes társadalom abban él” olvasható az esemény Facebook-oldalán.