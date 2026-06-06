Elhalasztották Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij hétfőre tervezett találkozóját

Elhalasztották Magyar Péter miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő hétfőre tervezett budapesti találkozóját –.írja a hvg.
A lap szerint a vizitről folytak az egyeztetések, de végleges megállapodás nem született, ezért végül a halasztás mellett döntöttek.
A tárgyaláson az Orbán-kormány évei alatt megromlott magyar-ukrán kapcsolatok rendezése került volna napirendre. Szakértői szinten korábban áttörést értek el a felek: Budapest nem akadályozza Ukrajna uniós integrációját, Kijev pedig szavatolja a kárpátaljai magyar nemzeti közösség jogainak tiszteletben tartását.Hatalmas külpolitikai siker lett a megállapodásából Ukrajnával, Orbán Viktort három éve a kárpátaljai magyarok is hiába kérték, hogy egy hasonlót hagyjon jóváMagyar Péter bejelentette, teljes körű megállapodás született a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól Ukrajnával
A cikk megjelenése után a Külügyminisztérium azt közölte a lappal, hogy „folyamatos az egyeztetés a helyszín és az időpont tekintetében, a hétfői időpontról soha nem volt végleges megegyezés”. A tárca szerint a találkozó előkészítése „a maga diplomáciai medrében rendben folyik”.Volodimir Zelenszkij hamarosan Budapestre látogathat