Elhalasztották Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij hétfőre tervezett találkozóját

Ukrajna;Volodimir Zelenszkij;Magyar Péter;

2026-06-06 17:58:00 CEST

A Külügyminisztérium szerint a találkozó előkészítése a maga diplomáciai medrében rendben folyik.

Elhalasztották Magyar Péter miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő hétfőre tervezett budapesti találkozóját –.írja a hvg.

A lap szerint a vizitről folytak az egyeztetések, de végleges megállapodás nem született, ezért végül a halasztás mellett döntöttek.

A tárgyaláson az Orbán-kormány évei alatt megromlott magyar-ukrán kapcsolatok rendezése került volna napirendre. Szakértői szinten korábban áttörést értek el a felek: Budapest nem akadályozza Ukrajna uniós integrációját, Kijev pedig szavatolja a kárpátaljai magyar nemzeti közösség jogainak tiszteletben tartását.

A cikk megjelenése után a Külügyminisztérium azt közölte a lappal, hogy „folyamatos az egyeztetés a helyszín és az időpont tekintetében, a hétfői időpontról soha nem volt végleges megegyezés”. A tárca szerint a találkozó előkészítése „a maga diplomáciai medrében rendben folyik”.