Magyar Péter bejelentette, teljes körű megállapodás született a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól Ukrajnával

megállapodás;Ukrajna;kisebbségi jogok;Magyar Péter;

2026-06-03 20:25:00 CEST

Ukrajna visszaállítja a nemzeti kisebbségi iskolák rendszerét, azokon a településeken, ahol a magyarok aránya 10 százalék felett van, a jövőben lehetőség lesz a magyar nemzeti szimbólumok szabad használatára.

Teljes körű megállapodásra jutottunk Ukrajnával a százezres magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán – jelentette be Magyar Péter a Facebook-oldalán. A miniszterelnök posztjában megjegyezte: három hét alatt sikerült elérniük azt, amit Orbán Viktoréknak 10 év alatt nem.

Magyar Péter hozzátette, a megállapodás pár hét intenzív magyar-ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is.

„Óriási öröm, hogy egy nappal a nemzeti összetartozás napja előtt jelenthetem be, hogy az ukrán kormány vállalta, hogy a kitárgyalt intézkedéseket a közeli jövőben átülteti a jogrendjébe, és ezzel a kárpátaljai honfitársaink az eddigieknél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal fognak rendelkezni” – fogalmazott. A miniszterelnök kiemelte, az ukrán vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. Amennyiben ez megtörténik, a Tisza-kormány hozzájárul ahhoz, hogy az Európai Unió hivatalosan is megnyissa az első csatlakozási klaszter Ukrajnával.

Magyar Péter a bejegyzésében kitért arra is, hogy Magyarország továbbra sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási tárgyalásokat. Amennyiben Ukrajnának 10 vagy 15 éven belül sikerül lezárni mind a 33 csatlakozási fejezetet, úgy hazánk jogi kötőerővel bíró ügydöntő népszavazást tart a kérdésben.

A miniszterelnök posztjában egy videót is közzétett, melyben elmondta: az ukrán fél a magyar nyelvű oktatás terén vállalta, hogy

visszaállítja a nemzeti kisebbségi iskolák rendszerét, nemcsak az oktatási folyamatban, hanem az iskolai kommunikáció minden területén szabadon használható lesz a magyar nyelv.

a nemzetiségi iskolák tanulói szabadon használhatják a magyar szimbólumokat is a jövőben.

ünnepségeiken elénekelhetik a magyar himnuszt, szerepeltethetik a nemzeti lobogót, és magyar nyelvű feliratokat helyezhetnek el az iskolákban.

az iskolai adminisztrációt magyar nyelven is biztosíthatják.

a bizonyítványokat magyar nyelven is kiállíthatják.

az érettségi és felvételi vizsgájukat a magyar fiatalok magyar nyelven is letehetik a jövőben.

magyar nyelv és irodalomból is érettségi vizsgát tehetnek.

a nemzetiségi iskolákban az ukránul oktatott kötelező tantárgyak köre csak a szülők előzetes beleegyezése alapján bővíthető.

az ukrán fél garanciát vállalt arra, hogy alacsonyabb létszám esetén is fenntartja a nemzetiségi iskolákat.

A megállapodás és az ukrán fél vállalásai a nyelvi jogok területére is kiterjednek:

azokon a településeken, ahol a magyar lakosság aránya 10 százalék felett van, a jövőben lehetőség lesz a magyar nemzeti szimbólumok szabad használatára.

a magyar nyelv szabadon használható lesz az egészségügyi ellátás során, sportrendezvényeken és a tudományos konferenciákon is.

ezeken a településeken a politikai tevékenységek nyelve is lehet magyar: lehet majd magyarul politikai kampányt folytatni, a szavazólapok magyar nyelven is elérhetőek lesznek, és a hirdetmények, információs anyagok magyar nyelven is megjeleníthetők lesznek.

a jövőben a magyar kisebbséghez tartozó személyeknek joguk lesz szabadon ápolni nemzeti hagyományaikat, szokásaikat. Joguk lesz nemzeti ünnepeikhez, a történelem, a nemzeti kultúra és a vallás köréhez kapcsolódó események magyar nyelvű megünnepléséhez, valamint nemzeti kulturális és oktatási intézmények létrehozásához.

Magyar Péter kiemelte, százezer magyar ember kapja vissza alapvető jogait, és a reményt arra, hogy gyermeke számára átadhatja azt a kultúrát és azt az identitást, amit a szüleitől és a nagyszüleitől kapott.