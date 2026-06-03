Magyar Péter bejelentette, teljes körű megállapodás született a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól Ukrajnával

Teljes körű megállapodásra jutottunk Ukrajnával a százezres magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán – jelentette be Magyar Péter a Facebook-oldalán. A miniszterelnök posztjában megjegyezte: három hét alatt sikerült elérniük azt, amit Orbán Viktoréknak 10 év alatt nem.
Magyar Péter hozzátette, a megállapodás pár hét intenzív magyar-ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is.
„Óriási öröm, hogy egy nappal a nemzeti összetartozás napja előtt jelenthetem be, hogy az ukrán kormány vállalta, hogy a kitárgyalt intézkedéseket a közeli jövőben átülteti a jogrendjébe, és ezzel a kárpátaljai honfitársaink az eddigieknél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal fognak rendelkezni” – fogalmazott. A miniszterelnök kiemelte, az ukrán vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. Amennyiben ez megtörténik, a Tisza-kormány hozzájárul ahhoz, hogy az Európai Unió hivatalosan is megnyissa az első csatlakozási klaszter Ukrajnával.
Magyar Péter a bejegyzésében kitért arra is, hogy Magyarország továbbra sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási tárgyalásokat. Amennyiben Ukrajnának 10 vagy 15 éven belül sikerül lezárni mind a 33 csatlakozási fejezetet, úgy hazánk jogi kötőerővel bíró ügydöntő népszavazást tart a kérdésben.
A miniszterelnök posztjában egy videót is közzétett, melyben elmondta: az ukrán fél a magyar nyelvű oktatás terén vállalta, hogy
visszaállítja a nemzeti kisebbségi iskolák rendszerét, nemcsak az oktatási folyamatban, hanem az iskolai kommunikáció minden területén szabadon használható lesz a magyar nyelv.
a nemzetiségi iskolák tanulói szabadon használhatják a magyar szimbólumokat is a jövőben.
ünnepségeiken elénekelhetik a magyar himnuszt, szerepeltethetik a nemzeti lobogót, és magyar nyelvű feliratokat helyezhetnek el az iskolákban.
az iskolai adminisztrációt magyar nyelven is biztosíthatják.
a bizonyítványokat magyar nyelven is kiállíthatják.
az érettségi és felvételi vizsgájukat a magyar fiatalok magyar nyelven is letehetik a jövőben.
magyar nyelv és irodalomból is érettségi vizsgát tehetnek.
a nemzetiségi iskolákban az ukránul oktatott kötelező tantárgyak köre csak a szülők előzetes beleegyezése alapján bővíthető.
az ukrán fél garanciát vállalt arra, hogy alacsonyabb létszám esetén is fenntartja a nemzetiségi iskolákat.
A megállapodás és az ukrán fél vállalásai a nyelvi jogok területére is kiterjednek:
azokon a településeken, ahol a magyar lakosság aránya 10 százalék felett van, a jövőben lehetőség lesz a magyar nemzeti szimbólumok szabad használatára.
a magyar nyelv szabadon használható lesz az egészségügyi ellátás során, sportrendezvényeken és a tudományos konferenciákon is.
ezeken a településeken a politikai tevékenységek nyelve is lehet magyar: lehet majd magyarul politikai kampányt folytatni, a szavazólapok magyar nyelven is elérhetőek lesznek, és a hirdetmények, információs anyagok magyar nyelven is megjeleníthetők lesznek.
a jövőben a magyar kisebbséghez tartozó személyeknek joguk lesz szabadon ápolni nemzeti hagyományaikat, szokásaikat. Joguk lesz nemzeti ünnepeikhez, a történelem, a nemzeti kultúra és a vallás köréhez kapcsolódó események magyar nyelvű megünnepléséhez, valamint nemzeti kulturális és oktatási intézmények létrehozásához.
Magyar Péter kiemelte, százezer magyar ember kapja vissza alapvető jogait, és a reményt arra, hogy gyermeke számára átadhatja azt a kultúrát és azt az identitást, amit a szüleitől és a nagyszüleitől kapott.Az EU már nagyon várja a magyar-ukrán megállapodástKimozdítanák a holtpontról a magyar-ukrán viszonyt, elkezdődtek szakértői egyeztetések