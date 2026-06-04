Orbán Viktor is támogatja az állami vezetők mellett szerveződő tüntetést

Orbán Viktor;tüntetés;állami vezetők;Sulyok Tamás;

2026-06-04 09:30:00 CEST

Beszédek nem lesznek, csak fehér virággal akarnak kiállni Sulyok Tamásért.

Orbán Viktor is támogatja azt a megmozdulást, amelynek résztvevői a Magyar Péter által lemondásra felszólított állami intézmények vezetői mellett állnak ki.

Mindennek van határa - osztotta meg az esemény meghívóját a volt miniszterelnök. Azt nem jelezte, hogy ő maga is jelen lesz-e a tüntetésen.

A leírás szerint az esemény szervezői közt van mások mellett a budapesti Fidesz alelnöke, Renge Zsolt. Azokat várják az eseményre, akik egyetértenek azzal, hogy nem árt, ha a 141 parlamenti mandátummal rendelkező Tisza-kormánynak van „némi” alkotmányos gátja. A leírás szerint beszédek nem lesznek, a Sándor-palota előtt elhelyeznek majd egy szál fehér virágot a vasárnap délutáni rendezvényen.

„Fejezzük ki együtt a szolidaritásunkat az állami intézményvezetők mellett. Emlékeztessük Magyarországot, hogy kétharmados többség birtokában még a Fidesz-KDNP se lépett meg hasonlót - kivéve Baka András eltávolítását, ami akkor komoly csorbát jelentett a magyar demokrácián. Ne forduljon még egyszer elő ilyen! Ne féljünk, tegyünk ellene!” - fogalmaz a meghívó, jelezve, hogy a résztvevők láthatóságát úgymond „tiszteletből” inaktiválták.