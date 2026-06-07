Magyar Péter: Ma már csak 400 embert tudott mozgósítani a Fidesz gyűlöletpropagandája

Fidesz;tüntetés;Sulyok Tamás;Magyar Péter;közjogi méltóságok;

2026-06-07 17:58:00 CEST

A miniszterelnök a ma délutáni pár száz fős szimpátiatüntetésre reagált, amellyel a Fidesz Sulyok Tamás köztársasági elnök ás a többi lemondásra felszólított közjogi méltóság és állam vezető mellett állt ki.

Mint arról beszámoltunk, néhány száz fő gyűlt össze vasárnap délután a Sándor-palotánál, hogy kiálljanak Sulyok Tamás köztársasági elnök és a többi, Magyar Péter által távozásra felszólított közjogi méltóság és állami intézményvezető mellett. Az eseményt korábban Orbán Viktor volt kormányfő is megosztotta Facebook-oldalán, és támogatásáról biztosította, azonban ő maga nem vett részt rajta.

Magyar Péter nem sokkal később a Facebook-oldalán reagált a rendezvényre. „Megígértük, hogy egyesítjük a nemzetet. Jó úton haladunk. Ma már csak 400 embert tudott mozgósítani a Fidesz gyűlöletpropagandája” – fogalmazott bejegyzésében a miniszterelnök, aki a 400 főt („nézelődő turistákkal együtt”) a rendszerváltás mellett kiállók millióival vetette össze.

A kormányfő egyúttal ismét felszólította Sulyok Tamást a lemondásra. „Még mindig nem késő távozni. Talán emlékszik arra, amikor legutóbb decemberben a Sándor-palotánál demonstráltunk több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt. Akkor a hidegben százezer honfitársunk volt kint velünk, követelve, hogy védje meg a gyerekeket és kérjen elnézést az áldozatoktól. Én ezt már megtettem a magyar kormány nevében, ön továbbra is adós. Ezzel is. Pozícióféltés versus a magyar nemzet egysége. Tessék választani!” – üzente.

Magyar Péter még a Tisza Párt győzelmével záruló parlamenti választás éjszakáján vette elő újra azt a kampányban már hangoztatott tervét, hogy a közjogi méltóságok és más állami vezetők – ahogy ő fogalmazott, Orbán Viktor bábjai – távozzanak a hivatalukból. Tisztség vagy név szerint a Kúria, az Alkotmánybíróság, a Gazdasági Versenyhivatal, az Országos Bírói Hivatal, az Állami Számvevőszék és a Médiahatóság elnöke mellett Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt és Sulyok Tamás köztársasági elnököt is lemondásra szólította fel. Erre a határidő május 31. lett volna, amelynek a lejárta után, június 1-én Magyar Péter el is ment Görög Márta igazságügyi miniszterrel Sulyok Tamáshoz. A köztársasági elnök már korábban a Velencei Bizottságoz fordult, a héten pedig adott egy interjút Cicero magazinnak, amelynek a Sándor-palota honlapján megjelent változatából kihagyták Novák Katalin nevét.