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2026-06-08 06:11:00 CEST

Közpénzből szállt meg ötcsillagos hotelekben Nagy Márton, alkalmanként egymillió forintot fizetett egyetlen napért

Ehhez jöttek még a magánrepülőgép költségei, Párizsba például 14, a davosi Világgazdasági Fórumra 30 millió forintért utazott a volt nemzetgazdasági miniszter.