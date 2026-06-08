Közpénzből szállt meg ötcsillagos hotelekben Nagy Márton, alkalmanként egymillió forintot fizetett egyetlen napért

Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter több alkalommal is ötcsillagos hotelekben szállt meg külföldi útjain, alkalmanként több százezer, sőt milliós napi áron – derül ki az RTL Híradó közérdekű adatigényléséből.
A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) évekig titkolta, pontosan hol, mennyiért szállt meg az egykori tárcavezető a hivatalos külföldi útjain, most azonban közadatigénylésre kiadták a részleteket. A dokumentumokból kiderül, hogy Párizsban egyetlen napra 713 ezer forintért foglaltak neki szobát, miközben magángéppel utazott, 14 millió forintért. A davosi Világgazdasági Fórumra négy napra ment: a szállás 5,1, a repülő további 30 millió forintba került.A luxuslakosztályba készülő Nagy Márton inkább lemondta az osztrák szállodába tervezett találkozóját, miután megjelent a helyszínen a 444
Emlékezetes, hogy kidén februárban az NGM inkább lefújta a Fertő tavi találkozójukat, miután a 444 munkatársai megjelentek a helyszínen. Nagy Márton a lapnak akkor azt nyilatkozta, hogy a stáb „szétverte” az eseményt. Ez az út egyébként az adatok szerint még visszafogottnak is számít a többihez képest. Ami a külföldi hivatalos látogatások luxusköltéseit illeti, az RTL Híradó kérdésére a Pénzügyminisztérium azt ígérte, hogy egyértelműen felülvizsgálják a korábbi gyakorlatot.Nagy Márton és protokollfőnöke 611 ezer forintért szállt meg egyetlen éjszakára IzraelbenNagy Márton és társai kifizették a meghiúsult Fertő tavi találka árát, a szobaillatosító 300 euróba kerültNagy Márton nem mondott igazat, valójában nem is az NGM szervezte a Nagy Márton-féle Fertő tavi találkozót