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Közpénzből szállt meg ötcsillagos hotelekben Nagy Márton, alkalmanként egymillió forintot fizetett egyetlen napért

Ehhez jöttek még a magánrepülőgép költségei, Párizsba például 14, a davosi Világgazdasági Fórumra 30 millió forintért utazott a volt nemzetgazdasági miniszter. 

Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter több alkalommal is ötcsillagos hotelekben szállt meg külföldi útjain, alkalmanként több százezer, sőt milliós napi áron – derül ki az RTL Híradó közérdekű adatigényléséből.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) évekig titkolta, pontosan hol, mennyiért szállt meg az egykori tárcavezető a hivatalos külföldi útjain, most azonban közadatigénylésre kiadták a részleteket. A dokumentumokból kiderül, hogy Párizsban egyetlen napra 713 ezer forintért foglaltak neki szobát, miközben magángéppel utazott, 14 millió forintért. A davosi Világgazdasági Fórumra négy napra ment: a szállás 5,1, a repülő további 30 millió forintba került. 

Emlékezetes, hogy kidén februárban az NGM inkább lefújta a Fertő tavi találkozójukat, miután a 444 munkatársai megjelentek a helyszínen. Nagy Márton a lapnak akkor azt nyilatkozta, hogy a stáb „szétverte” az eseményt. Ez az út egyébként az adatok szerint még visszafogottnak is számít a többihez képest. Ami a külföldi hivatalos látogatások luxusköltéseit illeti, az RTL Híradó kérdésére a Pénzügyminisztérium azt ígérte, hogy egyértelműen felülvizsgálják a korábbi gyakorlatot. 

A szakértők szerint egyszerre kell kezelni a forrás-, a munkaerő- és a szolgáltatáshiányt.