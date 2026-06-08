Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket, halálos áldozatok is vannak

földrengés;Fülöp-szigetek;cunamiriadó;

2026-06-08 06:50:00 CEST

Indonéziában és Japán egyes partvidékein is cunamiriadót adtak ki.

Erős, 7,8-as magnitúdójú földrengés rázta meg hétfőn a Fülöp-szigetek déli részén található Mindanao szigetének térségét – írja a Reuters.

Helyi híradások szerint a környéket utórengések is sújtották, és a lakosok elhagyták otthonaikat, hogy menedéket keressenek. A hatóságok jelenleg a károkról és sérültekről szóló jelentéseket vizsgálják. A Sarangani tartományban áram- és telekommunikációs szünetekről számoltak be.

Ferdinand Marcos Jr. fülöp-szigeteki elnök nyilatkozatában kiemelte, a kormány cselekszik, és nem hagyják magára Mindanaót. Az érintett területeken az oktatás felfüggesztéséről döntöttek.

A Fülöp-szigeteken, Indonéziában és Japán egyes partvidékein cunamiriadót adtak ki, azóta többet töröltek.

A BBC azt írja, hogy a földrengés óta, helyi idő szerint 11 óráig 138 utórengést regisztráltak. A hatóságok közlése alapján a földmozgás következtében legkevesebb 19 ember meghalt és 134-en megsérültek. Nagyjából 37, többségében kereskedelmi épület megrongálódott. A General Santos Nemzetközi Repülőtér átmenetileg felfüggesztette a működését.