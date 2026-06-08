Kizuhant a kollégiumi épület ötödik emeletéről egy diák Székesfehérváron

oktatás;Székesfehérvár;kollégium;Lannert Judit;

2026-06-08 11:02:00 CEST

A mentők stabilizálták az állapotát, jelenleg kórházban ápolják.

Tragikus esemény történt vasárnapról hétfőre virradó éjszaka: nem sokkal éjfél után a székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium egyik diákja kizuhant a kollégiumi épület ötödik emeletéről. A gyermek szerencsére életben van, a mentők stabilizálták az állapotát, jelenleg kórházban ápolják – írja hétfői közleményben Lannert Judit oktatási miniszter.

A tankerület azonnal intézkedett, és folyamatosan kapcsolatban van a kollégium vezetőivel. A diákok azonnali pszichológusi támogatást kapnak.

„A tragikus eset valamennyi érintettjével mélyen együttérzek. Az érintett diáknak mielőbbi gyógyulást, családjának, diáktársainak és a kollégium közösségének pedig sok erőt kívánok” – hangsúlyozza a miniszter.

Lannert Judit kiemelte, hogy sajnos az elmúlt években számos hasonló tragikus esemény történt, ami egyértelműen jelzi: sok helyen a gyermekek és a diákok a legsúlyosabb mentális terheikkel is magukra maradnak.

„Az eset megerősíti azt, amiről az elmúlt hetekben többször is beszéltem: a gyermekek és fiatalok mentális állapota iránti érzékenység a korábbi oktatáspolitika számára nem volt kellően fontos terület. A korábbi években a minisztérium sokszor még az ilyen esetekre sem reagált, ami világos jelzése annak, hogyan gondolkodott a gyermekekről a belügy alá rendelt oktatásirányítás. Ez is mutatja, hogy a korábbi, intézményközpontú gondolkodás helyébe végre a gyermekeket középpontba helyező szemléletet kell állítani. Ez az eset is arra erősít rá, hogy többet és jobban kell foglalkoznunk a gyermekekkel” – üzente közleményében a miniszter.

Lannert Judit a tankerületet arra kérte, hogy folyamatosan tájékoztassa a gyermek állapotáról és a vizsgálat folyamatáról.