Legkevesebb 35 ember vesztette életét a Fülöp-szigeteki földrengésben

földrengés;Fülöp-szigetek;

2026-06-08 21:11:00 CEST

Volt, ahol közel másfél méter magas cunami csapott le a partokra.

Hétfő esti közlések szerint legalább 35 ember vesztette életét és több mint 200-an megsérültek a 7,8-as erősségű földrengésben, amely helyi idő szerint reggel 7 óra 37 perckor rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

Az épületek összeomlása és az ezt követő, mintegy egy méteres cunami és földcsuszamlás súlyos pusztítást okozott a part menti területeken.

A legtöbb halálos áldozatot General Santos városában számolták össze, ahol több alacsony, emeletes épület összeomlott vagy súlyosan megrongálódott. A Sarangani tartományban lévő Glan körzetben a rengés kiváltotta földcsuszamlás 13 ember életét követelte - közölte Rene Punzalan tartományi katasztrófavédelmi tisztviselő. A tartományban négy további halálos áldozatot is jelentettek.

A földrengés epicentruma a Mindanao szigetén lévő Maasim városától 32 kilométerre délnyugatra, 33 kilométeres mélységben a tengeren volt - közölte Teresito Bacolcol, a Fülöp-szigeteki Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet igazgatója, aki szerint ez volt az idei év legerősebb földrengése. A szakember felszólította a lakosságot, hogy a megrongálódott házakba csak szakemberek segítségével térjenek vissza, mert az épületek az utórengések hatására összedőlhetnek.

General Santosban, a több mint 700 ezres kikötővárosban legalább négy eltűnt személyt keresnek még. A mentőcsapatok egy szupermarket, egy raktár, egy általános iskola és több kisebb épület romjai alatt kutatnak. A város nemzetközi repülőterét ideiglenesen lezárták, 17 belföldi járatot töröltek - közölte a Fülöp-szigeteki polgári légügyi hatóság.

Ferdinand Marcos elnök elrendelte az érintett tartományokban az iskolai oktatás felfüggesztését, és utasította a katasztrófavédelmi szerveket az azonnali beavatkozásra. A nemzeti kormány cselekvőképes, és nem hagyja magára Mindanaót - mondta az elnök.

A cunami egyméteres hullámokat okozott Sultán Kudarat és Sarangani tartományokban. Kiamba városában 1,4 méteres hullámokat mértek. Kisebb hullámokat észleltek Indonéziában, Palaun, de még egyes japán szigeteken is. A Csendes-óceáni Cunamifigyelő Központ a rengést követő öt órán belül megszüntette a szökőárveszélyre vonatkozó riasztást.

Az Egyesült Államok, a Fülöp-szigetek szövetségese egyeztető tárgyalásokat folytat Manilával, és készen áll a katasztrófaelhárítási erőfeszítések támogatására. Franciaország, Japán és Új-Zéland szintén szolidaritásáról biztosította az országot.

A Fülöp-szigetek a Csendes-óceáni tűzgyűrűn helyezkedik el, ezért rendszeresen sújtják földrengések és vulkánkitörések. Az ország évente több mint húsz tájfunt és trópusi vihart is átvészel, ami a világ egyik leginkább katasztrófaveszélyes országává teszi.