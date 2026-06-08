Vége a gyerekek kihasználásának, ezentúl nem készülhet fotó, videó gyermekvédelmi szakellátásban élő kiskorúról, csecsemőről sem

gyermekvédelem;Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság;Szociális és Családügyi Minisztérium;

2026-06-08 20:00:00 CEST

Néhány nagy szolgáltató eddig előszeretettel tett ki képeket gyermekvédelemben élő gyerekekről. Fülöp Attila a Fidesz-kormány gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára is rendszeresen jelent meg állami gondozott gyermekkel a képeken, videókon.

A „szakellátásban élő gyerekekről nem készülhet és nem jelenhet meg olyan fotó, videó vagy interjú, amely alapján felismerhetők, vagy amelyből beazonosítható, hogy gyermekvédelmi ellátásban élnek. Akkor sem ha az illető még csecsemő! Ez akkor is igaz, ha a hozzájárulás rendelkezésre áll.”

Többek között ez a követelmény is szerepel abban az új szabályozásban, melyet a Szociális és Családügyi Minisztérium vezetett be. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság küldte el az útmutatást az intézményeknek, mint „kötelező jelleggel betartandó új szabályozás fotó, videó, interjú esetén”.

A hétfő reggel küldött levél szerint „gyerekekről, fogyatékossággal élő emberekről vagy más kiszolgáltatott helyzetben lévő érintettekről készülő fotó, videó vagy interjú esetén az elsődleges szempont az érintett méltóságának, biztonságának, magánéletének és személyes adatainak védelme. Hozzájárulás mindenki esetében szükséges, gyerek esetében is. Gyerekről készült fotó, videó vagy hangfelvétel esetén minden esetben szükséges az előzetes, tájékoztatáson alapuló hozzájárulás. Ez a törvényes képviselő hozzájárulását, valamint a gyerek életkorának és érettségének megfelelő tájékoztatását és beleegyezését is jelenti. A gyerek beleegyezése nem lehet formális” – olvasható az útmutatóban.

Nem elég, ha nem tiltakozik, vagy „tűri” a helyzetet. Tudnia kell, milyen felvétel készül róla, hol jelenik meg, kik láthatják, és azt is, hogy bármikor mondhat nemet vagy visszavonhatja a hozzájárulását.

Néhány nagy szolgáltató eddig előszeretettel tett ki képeket gyermekvédelemben élő gyerekekről, nemrég a Kelet-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ óvodai ballagásról, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatóhoz tartozó Ágota Közösség utógondozott fiatalkoról sikeresen vizsgázó, nevelőszülőnél élő fiatalról.

Fülöp Attila a Fidesz-kormány gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára is rendszeresen jelent meg állami gondozott gyermekkel a képeken, videókon, sőt maga Fülöp „interjúkat” is készített gyerekekkel.

A minisztérium útmutatójában szerepel az is, hogy „gyereket nem szabad megalázó, kiszolgáltatott, intim vagy nevetségessé tevő helyzetben ábrázolni. Kerülendő a síró, sérült, maszatos, alvó, öltözetlen vagy erősen kiszolgáltatott helyzetben lévő gyerek bemutatása. Fogyatékossággal élő embereknél kerülni kell a sajnálat keltő, lekezelő, infantilizáló vagy túlheroizáló ábrázolást. A fogyatékosság ténye csak akkor legyen hangsúlyos, ha az valóban releváns az anyag szempontjából.”

Közben Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés hétfői ülésén bejelentette: a szociális és családügyi miniszter a nap folyamán több gyermekvédelmi vezetőt menesztett. Távozik Tóth Tibor, a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet főigazgatója, Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és Családokért elnöke, Horváth János Sándor a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság igazgatója, illetve a Cséplőné Gönczi Veronika , a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság igazgatója, valamint Horváth Attila gazdasági igazgató.

Emellett a kormány miniszteri biztost nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek kivizsgálására. Magyar felülről nyitott költségvetést ígért a gyermekvédelem számára, és hangsúlyozta: ha több szakemberre, új férőhelyekre lesz szükség, lesz rá forrás. A kormány nyilvánosságra hozza a kegyelmi ügy aktáit, a szakmai kérdésekről pedig átfogó vizsgálatot kért a Szociális és Családügyi Minisztériumtól. „Nem tehetik meg azt a szívességet az előző okormánynak, hogy ne tegyenek fel politikai kérdéseket is, ezért vizsgálóbizottságot hoznak létre” – tette hozzá a miniszterelnök. Bejelentette azt is: egymilliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap létrehozásáról fog dönteni e heti ülésén a kormány a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedőknek.